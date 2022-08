Trenka János, a dunaújvárosi tornászok edzője a DH-nak kifejtette: – Sok jó fiatal és tehetséges lány van az országban, ám e klubnál végzett tudatos munka most is megmutatta erejét és minőségét. Összességében nagyon pozitív volt számunkra az Eb, de maradéktalanul nem lehetünk elégedettek. Amikor elkezdtük a felkészülést, a lányoktól maximális koncentrációt és erőbedobást kértem. Ezt megtették. Bár Münchenben is voltak hibák, de ezeken sikerült túllendülni. Büszke vagyok erre a teljesítményre, még ha maradtak is bennünk hiányjelek. Zsófi akár többet is elérhetett volna, de ez már a múlt. Ugrásban megmutatta, hogy igazi klasszis versenyző, aki képes átlépni a nehézségeken és a maximumot tudja nyújtani kiélezett helyzetben is. Szűk egy hét pihenő után majd újra nekilátunk a munkának és jöhet Liverpool. Furcsa ez, Magyarországon kicsit lesajnált lett a torna, miközben a bajor fővárosban 10 ezer ember előtt döntőztek a lányok, és az angoloknál is már gyakorlatilag elfogyott minden jegy a világbajnokságra... A lényeg, hogy igazából már a párizsi olimpiára fókuszálunk. Ennek érdekében dolgozunk. Én maradok, és a lányoktól, valamint a klubtól is azt kértem, hogy csak akkor vágjunk bele ebbe a hosszú folyamatba, ha közösen végigcsináljuk. Most kaptunk visszajelzéseket, e tapasztalatok alapján megyünk tovább. Nagyon nem lesz egyszerű, hiszen a már említett világbajnokságon az európai konkurensek is bizonyítani akarnak majd, de ott lesznek majd a kiváló kínai, amerikai tornászok is – mondta el lapunknak Trenka János, akinek felidéztük egy, az olimpia után elhangzott motivációs mondását is: „ha edzésen nem százszázalékos a mozdulat, akkor a versenyen mitől is lenne az...”

Trenka János erre mosolygott egyet, majd jelezve, hogy ezen elvárások továbbra sem változtak, zárszóként elmondta: irány Liverpool!