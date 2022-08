Pénteken a juniorok is megkezdték szereplésüket a tornászok női felnőtt és junior Európa-bajnokságán Münchenben a selejtezőben. A Czifra Bettina Lili (DKSE), Balzsay Hanna (KSI SE), Bogyó Anna (KSI SE), Knight Anna (Postás SE), Maráczi Fruzsina (Delfin SI SE) összeállítású magyar együttes – amely élete első felnőtt kontinensviadalán lépett a szerekhez - az utolsó, 3. csoportban mutatkozott be, többek között az olaszokkal, a portugálokkal, a belgákkal és a csehekkel. A kvalifikáció itt is komoly téttel bírt, hiszen ez alapján hirdették ki az egyéni összetett és a csapateredményt is, továbbá az itt elért pontszámok szerint alakult ki a szerenkénti finálé is. A csapat szempontjából a lebonyolítás egyébként a felnőtt hölgyek selejtezőjéhez hasonló volt, tehát az öt főből négy tornász mehetett fel egy-egy szerre, amelyekből a legjobb három pontszámot vették alapul.

A magyar együttes – ugyanúgy, ahogy a magyar felnőttek - gerendán kezdett, a bent maradó gyakorlatok jól sikerültek, a dunaújvárosi Czifra kapta a legmagasabb pontszámot, 12.466-t, amellyel első számú tartalék a szer fináléjában, míg Knight 12.300-zal második számú tartalék. Talajon is a DKSE tornásza volt a legjobb, pontszáma 11.966 lett. Ugráson mindenki teljesíteni tudta gyakorlatát, csak Bogyó ugrott kettőt, első ugrására 12.933, míg a másodikra 12.233 pontot kapott, így 12.583 lett pontszáma, ezzel a KSI sportolója a harmadik számú tartalék a döntőben. Felemáskorláton szintén Czifra érte el a legmagasabb pontszámot, 11.733, összetettben pedig 48.465-tel lett a legjobb magyar versenyző a 13. helyével.

A Czifra Bettina Lili, Balzsay Hanna, Bogyó Anna, Knight Anna, Maráczi Fruzsina alkotta női junior válogatott a csapatok versenyében az előkelő 9. pozíciót szerezte meg 142.429 ponttal, mindössze egy tizeddel lemaradva a 8. helyezett svájci egységtől.

Folytatás szombaton a női felnőtt csapatdöntővel, ahol a Bácskay Csenge, Székely Zója, Kovács Zsófia, Mayer Gréta, Makovits Mirtill összetételű magyar női felnőtt tornászválogatott is érdekelt.

Czifra Bettina Lili: Egészen meg vagyok elégedve a teljesítményemmel, de sajnálom, hogy nem jött össze a döntő, csak tartalék lettem, ezen kívül nagyon jól éreztem magam. Azt nem mondom, hogy nem izgultam, de élvezhetően izgultam életem első Európa-bajnokságán. A csapatunk nagyon együtt volt, szurkoltunk egymásnak, támogattuk egymást, a hangulat is jó volt, különleges volt, én még nem voltam ilyen nagy versenyen, nagyon élveztem.

Jordanov Zoltán, a női utánpótlás szakmai igazgatója: A lányok azt hozták, amit vártam tőlük, ahogy a pódiumedzés után is mondtam, nagyon egységes kis csapatként léptek fel életük első Eb-jén. Volt egy-egy hiba, az mindig belecsúszik, de ettől függetlenül jól dolgoztak, a tudásukat hozták. Csak dicsérni tudom őket, ugyan az egy kicsit bosszantó, hogy egy tizeddel kaptunk ki Svájctól, de tudtuk, hogy korláton kicsit gyengébbek vagyunk, a többiek jobban korlátoztak.

Altorjai Sándor, csapatvezető: Összeszedett volt a csapat, sajnáltam Balzsay Hanna gerendáját, de ez benne van ezen a szeren, a talaját pedig roppantul, hogy leült, durván az az egy pont jó lett volna, mert az két helyet jelenthetett volna a végelszámolásnál, persze semmit se szeretnék Hanna nyakába varrni. A korlát egy picit lyukas szerünk, de örvendetes, hogy Czifra Lili 13. lett egyéni összetettben, gerendán pedig első számú tartalék, mint ahogy Knight Anna is tartalék ezen a szeren, Bogyó Anna pedig ugráson 11. Nem volt sok rontás, amit tudtak megcsináltak, csak az ember mindig éhes marad. Ennél több nagyon nem volt bennük, egy pici szerencsével megcsíphették volna a hetedik helyet, ha egy nüansszal többet tudnak tornázni.

A magyarok pontszámai:

Czifra Bettina Lili - gerenda 12.466, talaj 11.966, ugrás: 12.300, felemáskorlát 11.733, összetett: 48.465

Balzsay Hanna – gerenda 10.566, talaj 10.633 ugrás: 11.866, felemáskorlát 11.033, összetett: 44.098

Bogyó Anna– gerenda 11.900, talaj 11.466, ugrás: 1.12.933, 2. 12.233 - 12.583, felemáskorlát 10.633, összetett 46.932

Knight Anna – gerenda 12.300, talaj 11.766

Maráczi Fruzsina – ugrás 11.933, felemáskorlát 10.500

Részletes eredmények:

https://results.mun.mev.atos.net/EGJ2022/en/results/artistic-gymnastics/results-women-junior-qual-000003-.htm