A juniorok a felnőttekkel együtt hétfőn utaznak Münchenbe a kontinensviadalra. A mieink hétfőn kora reggel (6:30) találkoznak a Liszt Ferenc repülőtéren, ahonnan közvetlen járattal repülnek Münchenbe. A juniorok várhatóan még aznap megejtik első edzésüket (16:00-18:00 között), majd augusztus 10-én kerül sor a pódiumedzésre (ezután határozzák meg a fiatalok szerleosztását is.)

A hivatalos versenyprogram a junioroknak augusztus 12-én kezdődik a selejtezőkkel, amely alapján kihirdetik az egyéni összetett és a csapateredményt is. Továbbá az itt elért pontszámok szerint alakul ki a szerenkénti finálé is. A lebonyolítás egyébként a felnőtt hölgyek selejtezőjéhez hasonló, tehát csapatonként az öt főből négy tornász mehet fel egy-egy szerre, amelyekből a legjobb három pontszámot veszik alapul. A magyar juniorok a 3. csoportban mutatkoznak be, többek között az olaszokkal, a portugálokkal, a belgákkal és a csehekkel. Jordanov Zoltán, a női utánpótlás szakmai igazgatója: Fontosnak tartom leszögezni, hogy egy nemzetközi szinten tapasztalatlan csapatról beszélünk, akik mindannyian elsőévesek. Ebből fakadóan az elvárás velük szemben az, hogy hajtsák végre a gyakorlataikat, és esetleg be lehet csusszanni egy-egy szerenkénti fináléba. Sok függ a verseny alakulásától, a sorsolásunk megfelelő. Az EYOF-on már belekóstoltak a sportolóink ebbe a közegbe, meglátjuk, mire lesz elegendő.