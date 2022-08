Vasárnap délelőtt a juniorok szerenkénti döntőire került sor Münchenben, a tornászok női felnőtt és junior Európa-bajnokságán, ahol Czifra Bettina Lili eredetileg az elsőszámú tartalék volt gerendán. Melegítés közben azonban jelezték a magyar csapatnak, hogy az egyéni összetett 13. helyezett dunaújvárosi versenyző bemutatkozhat a fináléban, a harmadik helyen bekerülő német Helen Kevric ugyanis visszalépett sérülés miatt. Czifra a selejtezőben ezen a szeren érte el a legmagasabb pontszámot, 12.466-t. A magyar junior válogatott legeredményesebb tornásza elsőként mutatkozott be gerendán, ahol a leugrás előtti utolsó elemben hibázott, így 11.500 ponttal a hetedik helyen végzett.

Folytatás 14.30 órától a felnőttek szerenkénti fináléival, ahol a kétszeres Európa-bajnok Kovács Zsófia két szeren, ugráson és talajon is érdekelt, Bácskay Csenge pedig első számú tartalék ugráson.

Czifra Bettina Lili: Amikor reggel megtudtam a melegítésnél, hogy indulok, örültem, de őszintén szólva hirtelen jött az egész. A pénteki selejtezővel ellentétben most kicsit izgultam, de amikor felléptem a gerendára már nem. El vagyok keseredve, hogy pont az utolsó elemet rontottam. Ferde is volt, és nagyon megzavart a síp, valahogy arra koncentráltam. Ugye 10 másodperccel a leugrás előtt van egy jelzés gerendán, de pénteken, a selejtezőben nem volt síp, úgyhogy ez most teljesen elvitt, elvesztem. Csalódott vagyok, mert harmadik lehettem volna, ha megcsinálom, ez egy kicsit rosszul érint.

Jordanov Zoltán, a női utánpótlás szakmai igazgatója: Szerencsénk volt, Lili bekerült a fináléba, jól melegített. A gyakorlat is szép volt, a végére sajnos nem figyelt oda, az utolsó elemben hibázott. Még nagyon fiatal ez a csapat, a versenyzőknek meg kell tanulni, hogy az utolsó pillanatig koncentrálni kell. Ettől függetlenül én nagyon meg vagyok elégedve az egész csapattal, jól sikerült a felkészülés, jó benyomást keltettek, mindenki dicsérte őket. Kicsit pechesek voltunk, ez van, de le a kalappal az egész társaság előtt.

Altorjai Sándor, delegációvezető: Jó lett volna, ha megvan a gyakorlat, mivel a leesésig kiváló volt. Élete első fináléja Európa-bajnokságon, ez erre volt most elég. Az itteni szereplésből okulni kell, és reméljük, az, hogy Lili gerendán a fináléban szerepelt, és 7. lett, ad annyi pluszt és büszkeséget, hogy még jobban menjenek az edzések.