A fehérváriaknak a folytatásban sem lesz könnyebb dolguk, szombaton a címvédő svéd Rögle látogat az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokba. A rákövetkező héten a visszavágókat rendezik, a harmadik ellenfelükkel, a lengyel bajnok GKS Katowicével pedig októberben csapnak össze kétszer a Fejér megyeiek.

A Zürich és a Rögle keretében is hemzsegnek a volt vagy leendő NHL-esek. A svájci együttes játékosai összesen közel 1400 NHL-, 300 világbajnoki, 700 orosz liga- (KHL) és 1100 NHL-es tartalékbajnoki (AHL) mérkőzés rutinjával lépnek jégre, amíg a Röglében 11 olyan hokis van, aki NHL-es klub kötelékébe is tartozik, de még nem tette át székhelyét a tengerentúlra.

Kevin Constantine vezetőedző – akit időközben a magyar válogatott szövetségi kapitányának is kineveztek – nem tudja, milyen eredményekre lehet képes csapata a komoly riválisokkal szemben, de biztos benne, hogy rövid- és középtávon biztosan tudnak profitálni a nemzetközi szereplésből.



A főtábla 32 gárdáját nyolc csoportba sorolták, minden négyesből a két legjobb jut nyolcaddöntőbe.

A Hydro Fehérvár AV19 programja, 1. forduló, szeptember 1., csütörtök 19 óra: Fehérvár AV19 – Zürich Lions. 2. forduló, szeptember 3., szombat 18 óra: Fehérvár AV19 – Rögle. 3. forduló, szeptember 8., csütörtök 18.05 óra: Rögle – Fehérvár AV19. 4. forduló, szeptember 10., szombat 14.30 óra: Zürich Lions – Fehérvár AV19. 5. forduló, október 4., kedd 18 óra: GKS Katowice – Fehérvár AV19. 6. forduló, október 12., szerda 19 óra: Fehérvár AV19 – GKS Katowice.

A székesfehérvári együttes azzal biztosította helyét az elit sorozatban, hogy az osztrák ligában az alapszakaszban a harmadik helyen végzett, majd döntős is volt. A magyar klubok közül legutóbb a ­Dunaferr indult az akkori BEK-ben, még 1996/97-ben, azaz 25 év kihagyás után lesz újra magyar csapat a legrangosabb európai klubsorozatban.