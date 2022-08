A változásokról a dunaújvárosi gárda vezetőedzőjét, Tomanóczy Tibort kérdeztük.

– A legtöbb játékos az egyetemi tanulmányok megkezdése miatt távozott az egyesülettől. A tavalyi csapatból eligazolt Kecskeméti Bálint, Tamási Dávid, Dulcz Bende, Sümegi Kristóf és Gutierrez Dufour Mauricio. Kérdéses még Hatvany Zsolt szerepvállalása, aki elképzelhető, hogy családi okok miatt nem vállalja majd a szereplést. Nagy örömünkre az ukrán Pavliuk Vladys­lav továbbra is nálunk játszik, és folyamatban van még egy ukrán játékos átigazolása is. Vállalta a szereplést a rutinos Farkas László is. Tóth Kristóf lesz az első számú feladó. Nagyobb szerepet kaphat Kisházi Valentin, Laczi Dominik és Gőczi Dániel – mondta.

Hozzátette, a hagyományokhoz hűen keretüket az U19-es és U17-es tavalyi bajnokcsapat tehetséges játékosaival töltik fel. Majd beszélt arról, miként alakul a felkészülés menete.

– Jelenleg többen a korosztályos válogatottak edzőtáborozásán vesznek részt, így folyamatosan csatlakoznak majd hozzánk. Napi két-három edzés szerepel a programban, ami reményeink szerint nem jelent problémát, hiszen mindenki egyéni edzéstervet kapott a szabadság idejére. Szeretnénk egy felkészülési tornát rendezni, de ennek még nincs meg az időpontja. Az viszont már biztos, hogy Szegeden, valamint Miskolcon is pályára lépünk majd egy kupa keretében. A bajnoki rajt előtt legalább tizenöt edzőmérkőzést szeretnénk játszani.

Ami pedig a célokat és a bajnoki rajtot illeti, erről így nyilatkozott a szakvezető: – Az NB I. küzdelmei hét csapattal csak október elején startolnak. Az első etapban oda-vissza mérkőznek meg egymással az együttesek, majd következik a rájátszás. Célunk, hogy visszakerüljünk az Extraligába, de ehhez nem elég megnyerni a bajnokságot, mivel a versenykiírás szerint az első helyezettnek még osztályozót is kell játszania a felkerülésért.