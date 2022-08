Magyarország – Horvátország 11–2 (3–1, 4–0, 2–0, 2–1)

Magyarország: Torma (Varga) – Zantleitner, Kardos L., Horváth, Solti, Lendvai 2, Gulyás-Oldal 1, Hajdu 6, Varró, Kardos D. , Lendvay, Tiba 2.

A horvátok gólszerzője: Lulic 2.

Szövetségi edző: dr. Sike József.

A két dunaújvárosi fiatalt, Kardos Dominikát és Kardos Laurát is a soraiban tudó válogatott végig uralta a mérkőzést, és fegyelmezett védekezésének köszönhetően mindössze két gólt engedélyezett a horvátoknak. A magyarok legjobbja ezúttal is Hajdu volt, aki hat gólt szerzett a második világbajnoki mérkőzésen.

Dr. Sike József csapata hétfőn este – lapzártánk után – az olaszok elleni mérkőzéssel fejezte be a csoportkört. E mérkőzésről bővebben a duol.hu-n olvashatnak. Szintén Görögországban, Voloszban zajlik az U16-os fiú világbajnokság. A magyar válogatott első meccsén 11–9-re győzött Törökország ellen.