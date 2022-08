Két napja ért véget a müncheni Európa-bajnokság, ám mától ismét vízen a magyar kajak-kenu elitje. Szerdától péntekig a Holt-Tiszán rendezik a Doktor24 Felnőtt és Parakenu Magyar Bajnokságot. A háromnapos eseményen jó néhány világ- és Európa-bajnoki résztvevő mellett, újra versenyezni fog az olimpiai bajnok Tótka Sándor is. A hagyományoknak megfelelőlen ezúttal is lesz Séra Miklós-emlékfutam. Az idei országos randevún nem vesznek részt a jövő heti ifjúsági, U23 világbajnokságra készülő versenyzők.

A DKSE három versenyzőjével képviselteti magát idei országos bajnokságon. Szellák Szabina öt számban (K1 1000 méter, K1 500 méter, K1 200 m, K1 5000 m, K2 500 m) áll rajthoz. Bucsi Bence két számban lesz érdekelt, C2 1000 m és C2 200 méteren Hajdu Jonatán oldalán.

Az idei világbajnokságot és Európa-bajnokságot is megjárt Hajdu Jonatánra pedig egészen sűrű versenyprogram vár. A fent már említett két szám mellett ott lesz még C1 1000 m, C1 500 m, C2 500 m, C1 5000 méteres távokon is.