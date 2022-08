Az új olimpiai számban C-2 500 méteren induló Hajdu Jonatán és az újpesti Fekete Ádám sok nehézség – sérülés, betegség – után, a szolnoki második válogatón fölényes sikert aratott, s végül szétlövés nélkül kapta meg a táv tavalyi világbajnoki ezüst­érmes egysége az indulás jogát. Ők már a mai nyitónapon érdekeltek lesznek az előfutamokban. A középdöntőket pénteken rendezik, a döntőt szombaton.

C-4 500 méteren a négyesben kapott helyett Slihoczki Ádám Kollár Kristóf, Zombori Dominik és Koczkás Dávid mellett. Itt nem lesznek előfutamok, egyből finálét rendeznek vasárnap.

Molnár Gergely, a DKSE vezetőedzője így nyilatkozott arról, mit vár a fiúk szereplésétől.

– Óvatosan szoktam esélyeket latolgatni, mert akár az időjárás is befolyásolhatja a szereplést. Azonban azt mondom, Hajdu és Fekete párosában nagyon bízom, hogy dobogón lesznek, és legalább a tavalyi második helyet elérik. Azért hezitálok is ilyenkor, mert fújhat egy ­rossz szél, és a vb előtt fájt Hajdu válla. Azonban ha minden összejön, akkor mindenképpen éremre esélyesek, sőt, remélem, meg tudják fejelni az előző évet is. Slihoczkiék esetében nem tudjuk pontosan, mire számítsunk, ha ez a fiatal egység az első öt-hat között végez, az nagyon jónak számít – fogalmazott.

A válogatott tagja még a DKSE-ból Győrbe igazolt, kisapostagi Kiss Balázs is, aki C-2 1000 méteren indul Hodován Dáviddal.

Ahogy Hüttner Csaba szövetségi kapitány fogalmazott még a csapatbemutató sajtótájékoztatón, az idei szezon amolyan „próbaév” amely elsősorban a jövő évi, duisburgi kvótaszerző vb-re való felkészülést szolgálja.