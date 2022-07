Az egyesület KK Grain Kft.-Mezőfalva néven indul a bajnokságban. Új és kibővített a vezetőség, valamint edzői posztokon is sok a változás. A felnőtteket Bakos János távozása után Villám Balázs dirigálja. Az utánpótlásnál az U19 és az U16 edzője Szabó Attila. A Bozsik-korosztályt (U7, U9, U11) idősebb Sági József és Takács Marcell tréningezi. Az egyesület elnöki pozíciójára továbbra is Cseke Ottó kapott a tagságtól bizalmat. Alelnök Deák Károly, gazdasági vezető Zsákovics István lett. Az elnökség tagja még Török Zoltán, Horváth Béla, Udvardi Tibor és Hatvani Norbert. A felügyelőbizottságot Törö Zoltán vezeti. A bizottság tagjai: Papp Gyöngyi és Schelbauer István. A közelmúltban megtartott közgyűlésen a tisztújítás mellett aktuális feladatokat is megbeszélt a tagság, valamint kijelölte a következő időszak céljait is. Erről és a közgyűlés fontosságáról Cseke Ottótól kaptunk választ.

Cseke Ottó régi-új elnök bízik a csapat jó bajnoki szereplésében



– Az önkormányzat részéről jelezték, hogy szükség van egy nagyobb létszámú vezetőségre. Szempont volt, hogy legalább 40–50 fős tagsággal rendelkező egyesületet tudjanak támogatni a korábbi nyolc–tíz fő helyett. Leginkább ezt a célt szolgálta a bővítés. Végeredményben ez egy jó dolog számomra, mivel az én vállamról is lekerülhetnek olyan felelősségek, amelyeket azért nehéz volt egyedül cipelni. Az új vezetőségben jobban és többfelé megoszlik a munka – fogalmazott az elnök, akit az augusztus 6-án induló Fe­jér megyei kupasorozatról is kérdeztük: – A játékosok elmondták, hogy teljes mellbedobással szeretnék vinni a kupát is. A bajnokságban minimum a dobogós hely lehet a célkitűzésünk. Összevetve az edző és a játékosok ígéreteit, hozzátéve a játékosok és az edző hozzáállását, akkor a megye II. osztályból való továbblépés sem elrugaszkodott gondolat a realitástól és az adottságoktól.

Cseke Ottó a végén még kiemelte, hogy nagy tisztelettel köszöni a korábbi edző, Bakos János munkáját. Sokat köszönhetett neki a csapatnál eltöltött öt év alatt.

Villám Balázs lett a felnőttcsapat új vezetőedzője

A vezetőségi események mellett jelentős változás, hogy ősztől egy új szponzornak köszönhetően KK Grain Kft.-Mezőfalva néven indul a bajnokságban a Medosz SE. Július 12-én megtartotta első edzését a felnőttek csapata. A társaság élén új edzőként, játékos-edzőként Villám Balázst köszönthettük, aki jól ismert név a futballrajongók körében. Játszott Kalocsán, a Vasasban, Baján, Dunaújvárosban, Szolnokon, Zalaegerszegen, a Budapest Honvédban, Gyirmóton, Iváncsán, aztán újra Kalocsán majd Dunaújvárosban. A Honvédban 2017-ben magyar bajnok lett. A sporteredmények mellett családi kötődés erősíti a mezőfalvi identitást.

Mezőfalva, azaz innentől már KK Grain Kft.-Mezőfalva felnőttegyüttese az első felkészülési mérkőzését Rácalmás ellen játszotta, amelyben 6–1-es győzelemmel debütált az új felállással.

A továbbiakban Solt és Sárbogárd csapatát fogadják majd a bajnokság kezdetéig, illetve augusztus 7-én, vasárnap, 17 órától már élesben mutatkozhatnak be hazai környezetben Előszállás ellen a Fejér Megyei Kupa első fordulójában.