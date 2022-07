Idáig csak az volt ismert, hogy kik távoznak az NB III.-as labdarúgó-bajnokság rajtjára készülő Dunaújváros FC együttesétől. Így elköszönt a klubtól Orczi Kristóf, Huszty Dániel, Szél Zsombor, Balogh Ádám, Áman Áron, Báló Tamás, Hompót Dániel, Székely Benedek, Petró Balázs, Tölgyesi Péter, valamint Tölgyesi Viktor.

Kedden aztán az egyesület a hivatalos közösségi oldalán bejelentette az első nyári igazolását a korábbi U20-as világbajnoki bronzérmes Gosztonyi András személyében.

Dr. Dobos Barna klubigazgató így jellemezte a játékost: – Rendkívül nagy rutinnal és játéktudással rendelkező labdarúgó csatlakozott felnőttegyüttesünkhöz. A Videoton csapatával magyar bajnokságot és szuperkupát is nyert, továbbá tagja volt a 2009-ben világbajnoki bronzérmet szerző U20-as együttesnek is.

Ezenkívül a 31 éves játékos felnőtt pályafutása alatt játszott a Videoton mellett a Diósgyőr, a Haladás, a lengyel Slask Wroclaw együttesénél is. A legutóbbi hat szezont pedig a Kisvárdánál töltötte, először az NB II.-ben, majd a feljutás után 2018/19-től az élvonalban szerepelt. Legutóbbi szezonjában 28 mérkőzésen játszott, ebből az OTP Bank Ligában hétszer, a Magyar Kupában háromszor, a Kisvárda NB III.-as csapatában pedig tizen­nyolcszor.

A csapathoz kapcsolódó hír, hogy a DFC szerdán újabb edzőmérkőzést játszik az előző szezonban az NB II.-től búcsúzó Budaörssel, a találkozó zárt kapus lesz. Szombaton a másod­osztályú Siófok lesz az ellenfelük, a délelőtt 10.30-kor kezdődő meccsre – amit a stadionban rendeznek meg – már várják a szurkolókat.