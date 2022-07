– Tatán az abszolút férfimezőnyt tekintve a 4. helyen értél célba, több elit kategóriás triatlonost is megelőzve. Visszatekintve, miként értékeled ezt a versenyt és a szezon eddigi eredményeit?

– Az idei szezon első versenye a keszthelyi középtávú országos bajnokság volt, ahol sikerült az abszolút 3. helyet elérni, így tudtam, hogy a formám rendben van, és kicsit a sebességen kellett még dolgozni, főleg biciklin a rövidtávú országos bajnokságra. Tatán az 5-ös rajtszámot kaptam, ami a tavalyi helyezésem is volt egyben. Szerettem volna idén is a top 5-be kerülni, de titkon dobogós esélyekkel is számoltam. Rövidtávon ez most nem jött össze, de nem vagyok egyáltalán csalódott a negyedik hellyel, az első három versenyző profi sportoló: Faldum Gábor olimpikon, Badar Gergő sokszoros magyar bajnok, Berekméri Levente pedig egy igazi feltörekvő fiatal tehetség. Aminek azonban kiemelten örülök, hogy most először sikerült Petsuk Zolit „tiszta” körülmények között legyőznöm. (Egyszer Tatán, az országos bajnokságon már sikerült középtávon, de akkor ő defektet kapott.)

– A szezon derekánál vagyunk, a folytatásban milyen feladatok várnak rád?

– A hétvégén Soltvadkerten állok féltávon rajthoz, kétszeres címvédőként. Természetesen szeretnék idén is nyerni és megjavítani a tavalyi időmet is. A verseny után lesz némi pihenő, egy nyaralás keretében, utána pedig a maradék időszakot a szezonból még egy-két verseny követi. Augusztus végén Ábrahámhegyen fogok rajthoz állni egy rövidtávú versenyen, majd szeptember végén, ha minden jól alakul, akkor Jesolóban lesz egy nemzetközi megmérettetés. Ez a jövő szempontjából is fontos lenne, hiszen itt szeretnék kvalifikációt szerezni a 2023-as finnországi középtávú világbajnokságra. 2020-ban a Covid-járványhelyzet miatt maradt el a versenyem, a tavalyi évben pedig munkahelyi okok miatt kellett lemondanom ugyanazt a versenyt. Nagyon szeretnék rajthoz állni, de egy ilyen versenynek komoly anyagi feltételei vannak, amiket a jelenlegi gazdasági helyzetben nem biztos, hogy egyedül be akarok vállalni.

– Korábban Flander Mártonnal dolgoztál együtt, továbbra is ő segíti a felkészülésed?

– Igen, Marcival három évig dolgoztunk együtt, és sokat köszönhetek neki, de a tavalyi évtől kezdve egyedül készülök a versenyekre. A Marcival eltöltött három év jó alapokat adott, azóta is nagyjából ugyanazon szisztéma szerint zajlanak az edzéseim, kicsit jobban az ízlésemre faragva.