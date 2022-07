A Benczur Márton irányította csapat jól kezdett, hiszen kiválóan védekezett, és Neszmély Boglárka teljesítménye is az elődöntőbéli bravúrost idézte. Mácsai Eszter révén a vezetés is megvolt! Ekkor azonban a mieinkhez hasonlóan veretlen spanyolok rákapcsoltak: az első negyedben 3-1-re fordítottak, majd a második menetben már 4-1-re vezettek. Sümegi Nóra szépítésére dupla válasza volt a riválisnak, így a nagyszünetben 6-2-re vezetett Spanyolország, írja a waterpolo.hu.



Fordulás után azonban magyar-percek, magyar remeklés következett: hátul ismét összeállt minden, és jöttek a gólok is. Betalált sorrendben kétszer Szegedi Panni, majd újfent Mácsai Eszter. Ezzel a 3-0-as szakasszal a záró felvonás előtt egy gólra zárkózott a társaság.



Sajnos azonban a hajrában észnél voltak a spanyolok is, mindig el tudtak lépni kettővel, sőt Tiba Panna találata után 9-6-ra is. Innen mindent megpróbálva, kockáztatva egy gólra jött fel a csapat (Szegedi Panni, majd 7 a 6-ban Neszmély Boglára), de a hátralévő időben egyenlíteni nem sikerült. Ünnepelhettek a spanyolok, ám bátran állíthatjuk, a magyar válogatott ezüstérme is remek teljesítmény! A bronzérmet a Hollandiát 10-9-re legyőző Görögország szerezte meg.



Női U19-es Európa-bajnokság, Netanya

Döntő



Magyarország-Spanyolország 8-9 (1-3, 1-3, 3-0, 3-3)

Gólszerzők: Szegedi 3, Mácsai E. 2, Sümegi, Tiba, Neszmély, ill. Perez 2, Prats 2, Gallinato 2, Marcos, Munoz, Palacio

(Teljes jegyzőkönyv: itt)



Az Eb teljes eredménysora: itt



A magyar válogatott Eb-kerete:

Neszmély Boglárka (FTC), Golopencza Szonja (UVSE) - kapusok

Dömsödi Dalma (FTC), Aubéli Tekla (UVSE), Szegedi Panni (UVSE), Hajdú Kata (UVSE), Golopencza Nóra (UVSE), Mácsai Eszter (UVSE), Kóka Zelma (UVSE), Tiba Panna (UVSE), Sümegi Nóra (DFVE), Irmes Rozália (UVSE), Lendvay Zoé (UVSE), Fekete Flóra (BVSC), Varró Eszter (OSC) - mezőnyjátékosok