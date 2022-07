A hölgyek péntek délután egyéni összetettben mérették meg magukat a Duna Aszfalt országos bajnokságon, amely egyben selejtező is volt a szombat-vasárnapi szerenkénti finálékra, ahova minden szeren hat versenyző kerülhetett be. A viadalon a dunaújvárosiak tornásza Kovács Zsófia pontosan és magabiztosan tornázott: ugráson, felemáskorláton és gerendán is első helyen jutott be a szerenkénti döntőkbe. Zsófi az egyéni összetettet végül 54.800 ponttal nyerte meg, a Postás SE kiválósága Székely Zója (50.900) és két klubtársa Makovits Mirtill és Mayer Gréta (49.300) előtt, akik holtversenyben végeztek a harmadik helyen.

A Duna Aszfalt ob a hölgyek számára szombaton (ugrás, felemáskorlát) és vasárnap (gerenda, talaj) 10:30 órától folytatódik.

Kovács Zsófia: Nagyon jó felkészülési verseny volt, minden szeren indulni tudtam. Összességében ugrás, korlát, gerenda azok, amikkel elégedett vagyok, de persze itt is van még mit javítani. Talajnál egy kicsit kijött rajtam a fáradtság, emiatt kicsit csalódott vagyok.

Eredmények, Duna Aszfalt Női Országos Bajnokság, egyéni összetett

1. Kovács Zsófia, DKSE, 54.800 pont, edző: Trenka János

2. Székely Zója, Postás SE, 50.900

3. Mayer Gréta, DKSE, 49.300

3. Makovits Mirtill, DKSE, 49.300