A Világjátékok is bizonyították, hogy egyre kiegyenlítettebb a mezőny

„A kettős terhelés megtette hatását, rendesen elfáradtam az idény elején. Az áprilisi Világjátékok-válogatón bár világklasszisok vertek meg, mégsem úgy sikerült, ahogy korábban terveztem. Az Eb-re ugyan sikerült kijutni, a maraton országos bajnokságban is talán több volt. A prágai világkupán pedig szokatlan hidegben, nem éppen a legideálisabb körülmények között versenyeztünk. Emellett edzettem, versenyeztettem a rám bízott fiatalokat. Kellett két-három hét szünet a feltöltődéshez, hogy újra motiváltan kezdjek el készülni az Eb-re. Büszke és boldog vagyok, hogy ott lehetek Koppenhágában, és kíváncsian várom, hogy mire leszek, leszünk képesek. A már említett világkupán is kiderült, hogy évről évre erősebb a mezőny a maratoni szakágban is – idézte fel az idei versenyszezon eddigi tanulságait Máthé Krisztián, akit a közvetlen riválisokról is kérdeztünk:

– Hazai környezetben a dánok mindenképpen bizonyítani szeretnének majd. Legjobbjuk, Mads Pedersen a Világjátékokon a rövid körön első, a hosszabbik távon pedig második helyen végzett. A spanyol Ivan Alonsóval is mindig számolni kell, és természetesen ott vannak még a franciák – párosban az élmezőnybe várom őket. Egyesben pedig nagyon-nagyon kiegyenlített a mezőny, a végelszámolásnál ott lehet a norvégok és a németek kiválósága is.

Krisztián Eb-felkészülését szakmailag ezúttal is Gannoruwa Levente segítette.

– Eredményes volt a közös munka, a következő napokban kiderül, ez mire lesz elég. Levente kint volt a Világjátékokon, testközelből figyelte a riválisokat. Azt beszéltük meg, hogy a legelejétől megpróbálok elszökni a leggyorsabbakkal, aztán menni további végig. Az időjárás-előrejelzés szerint a dán fővárosban 22-23 fok lesz, ez számomra optimális. Nem vagyok életem csúcsformájában, de jó állapotban vagyok. Húsz év edzésmunkája, tapasztalata van bennem, és figyeltem arra is, hogy feleslegesen ne pakoljak magamra pluszelvárást, -terheket. Egyesben meccsben szeretnénk lenni végig a legjobbakkal, ez az első hat hely valamelyikét jelenti. Úgy érzem, párosban nagyobb esélyünk vagy egy éremre. Majd meglátjuk.