Kedden kezdődik az EYOF

Kedden a férfiak selejtezőivel megkezdődnek az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) a tornászok versenyei, amelynek idén a szomszédos Szlovákia ad otthont, mégpedig Besztercebánya városa.

A megmérettetésen természetesen a magyar tornászok is képviseltetik magukat két háromfős csapattal. A hölgyeknél Czifra Lili (DKSE), Szujó Hanna (KSI SE), Maráczi Fruzsina (Delfin SI SE), a férfiaknál pedig Ujvári Benedek, Girus Kornél, Nagy Márk (mindhárom FTC-Telekom) indul. Mindkét egységről elmondható, hogy mind a férfi, mind pedig a női tornászok az összes szeren bemutatják gyakorlataikat.

A lebonyolításban is vannak hasonlóságok. Mindkét nem esetében a selejtezőkben elért eredmény alapján hirdetnek egyéni összetett és csapateredményt is (egy szeren maximum három tornász indulhat, és mindenhol a két legjobb eredményt számítják be). Emellett itt lehet kvalifikálni a szerenkénti döntőkbe (nemzetenként maximum két tornász juthat a nyolcas fináléba) és a vegyespáros fináléba is. A vegyespáros kiírás egy újfajta versenyforma a szertornászoknál. Lényege, hogy a selejtező alapján a nemzetenkénti legjobb férfi (talaj, lólengés, nyújtó) és női versenyzők (talaj, gerenda, ugrás) eredményeit összesítik, és a legjobb 16 bekerül a fináléba (nemzetenként 1 duó). Ennek a versenykiírásnak a döntőjét csütörtökön rendezik.

Az EYOF-on a tornában a fiúk az első, a hölgyek az utolsó csoportba kerültek.

Tóth Levente, férfi edző: Összességében elmondható, hogy ennek a korosztálynak ez az első ilyen volumenű viadala. Pontosan emiatt az elvárás velük szemben az, hogy tudásuk legjavát mutassák meg, onnantól kezdve pedig majd a mezőny erőssége eldönti, ez mire elég.

Kisiván István, női edző: Előzetesen nehéz jóslásokban bocsátkozni, főleg, hogy hamarosan kezdődik a női Európa-bajnokság is, de az látszik, hogy erős mezőny jött össze, az oroszokat leszámítva, minden európai torna nagyhatalom itt van. Bízom abban, hogy a lányok a tudásuknak megfelelően szerepelnek majd.