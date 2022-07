A szövetségi kapitány tizennyolc tagú keretébe ezúttal öt dunaújvárosi játékos kapott meghívót. A válogatott e héten a Margitszigeten készül, a jövő héttől pedig Balatonfűzfőn edzőtáborozik majd. Az Eb előtti főpróba pedig egy szardíniai tornán lesz, ahol a riválisok közül ott lesz Hollandia, Spanyolország, Görögország és Olaszország.

A margitszigeti edzőtábor első napján a Nemzeti Sport Gurisatti Grétát szólaltatta meg: – Mivel a vébén mi jutottunk a legmesszebb az európai csapatok közül, Splitben is sokat vár tőlünk a közvélemény, de tudjuk, hogy ezen a szinten gyakran egy gólon múlnak a mérkőzések, sok csapat pályázik a dobogós helyekre. A nagy tornák előtt mindig felírjuk egy papírra, mit szeretnénk elérni, én legutóbb csak annyit írtam, el kell hinnünk, hogy bárkit képesek vagyunk legyőzni. Nincs olyan, hogy kevésbé fontos világverseny, élsportolóként a családi társaspartikon is mindig nyerni szeretnék, hát még a válogatott meccseken. Ha fizikailag és mentálisan is olyan állapotban leszünk Splitben, mint a világbajnokságon, fényesen csillogó éremmel térhetünk haza. Az olimpián az amerikaiak legyőzésével megmutattuk, hogy egy mérkőzésen bármi megtörténhet, de éppen ezért nekünk is résen kell lennünk a papíron gyengébb riválisok ellen – hangsúlyozta Gurisatti Gréta, aki hozzátette: – A szardíniai torna jó erőfelmérő lesz az Európa-bajnokság előtt, Hollandiával, Spanyolországgal, Görögországgal és Olaszországgal találkozunk, amelyek a közvetlen élmezőnyhöz tartoznak. Nem titok, hogy a világbajnoki ezüst után szeretnénk eggyel fényesebb érmet szerezni, de ha ötödikek leszünk, és úgy jövünk ki a vízből, hogy mindent kiadtunk magunkból, akkor is tükörbe tudunk majd nézni. Bízom benne, hogy a magyar szurkolók Splitbe is elkísérnek minket, mert a vébén már bebizonyosodott, hogy rengeteget számít a támogatásuk.

SzSz/MW