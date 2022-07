Dunaújváros „Bár egy komoly létszámmal működő szervezet vagyunk, de a hangulatát és a belső kapcsolatrendszerünket illetően olyanok vagyunk, mint egy nagy létszámú baráti társaság, amelybe a csapatok és az egész elnökség is beletartozik. Azt, hogy így is lehet hatékony, komoly munkát végezni, úgy érzem, azt az elmúlt szezonban is sikerült bizonyítanunk – fogalmazott lapunknak a DLSZ főtitkára, akit a díjakról is kérdeztünk:



Petrás Gábor főtitkár már az új szezont készíti elő Fotó: Balogh Tamás

– A hagyományos évadzáró rendezvényünkön a sportbarátaink teljesítményét is elismertük. Felemelő érzés látni azokat a megyei és helyi sportvezetőket, akik megtisztelnek bennünket, és segítik a dunaújvárosi amatőr labdarúgás fejlődését. Tiszteletdíjasainkat igazán sikerült meglepnünk. Az egyik elismerést Schneider Béla, a MLSZ Fejér megyei igazgatója kapta, aki nélkül egészen biztos, hogy nem ezen a magas szinten tartana a kispályától az NB III-ig a megyei amatőr labdarúgó-bajnokságunk. A másik díjat pedig Zemankó Zoltánnak adtuk át, akit sportszakmai körökben valószínűleg szintén nem kell bemutatni. Úgy érzem, hogy ő az elmúlt hosszú évek alatt jelentős sportértéket teremt a városban. Sokat köszönhetnek neki például azok a gyermekek, akik rajta keresztül a futsalban találják meg a csapatsportok varázsát és a szabadidő helyes, aktív és egyben eltöltésének a lehetőségét.



Ezerötszáz igazolt játékossal

„Végre egy teljes és sikeres versenysorozatot zártunk. Figyelemreméltó, hogy a mai, egyre inkább a virtuálissá váló világunkban, a negyvenkétezres lélekszámú városunkban, ezerötszáz igazolt sportolóval csináltuk végig az elmúlt idényt, ami az országos arányokat tekintve is kiemelkedő. Jelenleg is zajlik az új igazolások készítése, hiszen minden korosztályunkban vannak új belépők. A szövetségünk legnagyobb küldetése, hogy minél többen sportoljanak nálunk. Célunk, hogy a kisgyermekekkel a lehető leghamarabb megszerettessük a mozgást, a labdarúgást. Talán hihetetlen, de tőlük is van mit tanulnunk. Ők tanítanak meg bennünket, a felnőtteket újra a játék örömére. Már az óvodások is, ha meglátnak egy labdát, azonnal őszinte örömmel és lelkesen vetik rá magukat, elég megállítani őket. Fontos, hogy már ebben a korban megtanulják, hogy itt (aztán majd látni fogják, hogy az élet más területein is) szabályok vannak, amiket betartva, csapatban kell a feladatot (például a góllövést, vagy annak az elhárítását) megoldani. Megismerik a győzelem örömét, és megtanulják a vereség elviselését is. Itt már, ha nem is kimondottan, de a játék hozadékaként a személyiség jó irányba történő formálása mellett a társadalomba való bekapcsolódásuk első lépéseiben is segítünk nekik. A lényeg, hogy szervezett körülmények között minél többen játszanak a bajnokságainkban. Nyilván nem mindenkiből lehet profi sportoló, de az arra készülők felkészítése az egyesületek, például a Dunaújváros FC, vagy a Futsal Egyesület feladata, hogy válogatottakba, vagy a felsőbb osztályokba juttassa őket. Gyakran és sokan elfelejtik, hogy az amatőr sport nélkül nem lesznek professzionális tudású játékosaink, ezért nagy felelősség és sok munka hárul rájuk – foglalta össze a DLSZ küldetését Petrás Gábor, akivel a beszélgetés során a szövetség társadalmi szerepvállalását is érintettük.



Filozófiánk alapja a bizalom

– Természetes, hogy egy akkora szervezetnek, mint a DLSZ, figyelnie kell a környezetére, a társadalmi jelenségekre, azokra az intézményekre, amiknek egy kis segítségre van szükségük. A mi szervezetünk képes erre, és arra is, hogy megtalálja a leendő támogatókat, akiknek esetleg nincs gyakorlatuk abban, hogy egy segítségnyújtást hogyan bonyolítsanak le, vagy nincs a modelljükbe beépítve a társadalmi szerepvállalás. Egy ilyen esetben mi örömmel és hatékonyan tudunk segíteni. A támogatóknak ismerni kell minden forint útját, hogy biztosak lehessenek abban, jó helyre került. A filozófiánk alapja a bizalom megőrzése. Ennek szellemében már elkezdődtek a következő szezon előkészületei. A csapatoktól már folyamatosan érkeznek be a nevezések, emellett rendbe tesszük a DLSZ Arénát és környezetét is. Felkészülten és újdonságokkal is várjuk majd a bajnoki rajtot.