A Ferencváros tegnap jelentette be, hogy a juniorválogatott Kucsma Richárd a Vasas SC-től kölcsönbe érkezik a magyar bajnoki címvédőhöz.

A Fradihoz eddig a következő új játékosok csatlakoztak: Ollie Betteridge (brit, Nottin­gham Pan­thers), Aku Kestilä (finn, Les Jokers de Cergy-Pontoise), Julius Marva (finn, STS Sanok), Brayden Low (kanadai, Reading Royals), Kreisz Brúnó (MAC HKB Újbuda), Kozma Dávid (Hisingens IK). A távozók listáján szerepel Pavuk Attila, Hegyi Ádám, Hajós Roland – mindhárom rutinos hokis már korábban bejelentette visszavonulását. Az FTC-től búcsút vett Roczanov Dezső, Kóger Dániel, Somogyi Balázs pedig éppen az Acélbikáknál folytatja majd karrierjét.

A 2022/2023-as Erste Liga-idényben is a ferencvárosiakat erősíti majd Kulmala Rasmus, Arany Gergely, Nagy Kristóf, Földes László, Tóth Adrián, Tóth Gergő, Lauri Kärmeniemi, Boros Dániel, Sarcia Antonino, Seregély Máté, Farkas Lőrinc Simon, Bán Károly, Galántai Richárd, Komáromy Botond és a csapatkapitány, Nagy Gergő.

Meglehetősen aktív volt a játékospiacon az UTE, amely már július elején készre jelentette keretét. Az új szezonban nem láthatjuk lila-fehér mezben Zsigmond Áront, Jack Suttert – mindketten felhagytak a profi pályafutásukkal, Csergő Hunort, Horváth Andrást, Márkus Leventét, Varga Arnold pedig a DAB játékosa lett. Mint az megszokott, a légiósok tekintetében is volt bőven mozgás: Sam Coatta, Tanner Jago, Erik Robichaud és Riley Stadel elköszönt, ellenben a maradás mellett döntött Kyle Just, Kiss Phil. Hosszabbított Rajna Miklós, Kiss Patrik, Kovács Alex, Nemes Benjamin, Monostori Tamás, Pokornyi Dávid, Kovács Sebestyén, Balogh Bence, Benk András, Kiss Dániel.

Az új szerzemények között van a Győrből érkező különítmény: Sági Máté, Madácsi Bence, Tornyai Gábor, a szlovák Dusan Kmec. A Donbass Donyeck csapatától szerződött a Megyeri útra Alexander Peresunko, szintén Újpesten kergeti majd a pakkot a kanadai Collin Shirley, a finn Ville Jarvinen és a kanadai-magyar Orbán James. Profi szerződést kapott két saját nevelésű fiatal, Balázsi Márton és Lászlóffy Botond.