A nyári hokiszünetben is serényen munkálkodnak a háttérben a klubok szakemberei. Az Erste Liga-csapatoktól folyamatosan érkeznek a hírek az új igazolásokról, illetve a távozókról. Ezúttal terítéken a DVTK Jegesmedvék alakuló csapata. Tokaji Viktor vezetőedző mellé egy régi játszótárs, a szintén erős dunaújvárosi kötődéssel bíró Nikandrosz Galanisz érkezett a szakmai stábba. Nika az előző szezon végén jelentette be, hogy befejezi profi pályafutását. Új kapusedzője is van a Jegesmedvéknek a cseh Jakub Dohnal személyében. A miskolciak eddig bejelentett legnagyobb fogása talán a 25 éves Valentin Razumnyak, aki három KHL-mérkőzésen is jégre lépett, majd több szezonon át a VHL-ben kergette a pakkot. Legutóbb a belarusz bajnokságban hokizott, 48 mérkőzésen 15 gólt és 10 gólpasszt termelt.

A távozók listáján főként légiósok vannak: Chris Seto, Brett Parnham, David Hajnik, Kevin Elgestal, Kayle Doetzel, Ville Hyvarinen és Jack Walker is más klubnál folytatja majd, csakúgy, mint a korábban a DAB-nál is megforduló Duschek Dávid, valamint Szabad Kevin.

A DVTK jelenleg ismert kerete, kapusok: Jānis Voris, Kiss Bence. Hátvédek: Kevin ­Wehrs, Vojtkó Mátyás, Szirányi Bence, Kiss Roland, Jesper-Juhani Ilvessuo, Illés Márton. Csatárok: Miskolczi Márk, Ritó László, Páterka Bence, Vladislav Kuleshov, Ján Blaško, Lövei Dávid, Galajda Zsombor, Mattyasovszky Gergely,Pecsét Bálint, Farkas Márton, Valentin Razumnyak.