Ahogy már megírtuk, egy csapatra való labdarúgó távozott az újvárosi gárdától a nyáron, akik pótlására a következő játékosok érkeztek: Irimiás Gergő (védekező középpályás), Hegedűs Lajos (kapus), Gergely Péter (középpályás), Csiki Norbert (támadó), Galambos Ádám (balhátvéd), Tóth Gábor (belső védő), Gosztonyi András (támadó), Hesz Olivér (védő), Vörös Tamás (szélső támadó), Szunyog György (védő), Juhász György (védő). Az idénynyitó előtt elsőként a DFC Kft. ügyvezetőjét, Dobos Barnát kérdeztük a klub jelenlegi helyzetéről, céljairól.



– Április elsején vettük át a stadion üzemeltetését. Ezt követően indult meg a karbantartás, illetve a fejlesztések. Azóta sokat javult a pályatest állapota, folyik az épületek takarítása, az engedélyek beszerzése. Kiderült, az új épületrészben egy szertárt is ki kell alakítani, valamint az öltözőket is be kell bútorozni. Ezekhez a forrásokat elő kell teremteni. Szeretnénk egy éven belül beüzemelni és birtokba venni a megújult teljes létesítményt. Ebbe beletartozik a szurkolók jobb kiszolgálása, a mellékhelyiségek felújítása, a büfék berendezése, a beázások megszüntetése. A csapat számára célként azt tűztük ki, két éven belül kerüljön fel a másodosztályba – mondta.



Kiemelte, ehhez azonban nem elég megnyerni a bajnokságot a szezonban, mivel a kiírás szerint a győztesnek osztályozót kell játszania az NB II 16–18. helyén végzett valamelyik csapattal.

– A tavalyi bronzérmes együttes gerince megmaradt, amit sikerült megerősíteni a nyáron. A kialakult keret egy NB II-es csapat alapja lehet, így mindenképpen versenyben akarunk lenni az első helyért – tette hozzá.

A szakmai munkáért felelős Horváth Ferenc a következőképpen várja a bajnoki rajtot.

– Nagyjából kialakult a keretünk. Számottevő változás már nem várható, maximum egy vagy két játékos érkezhet, de az sem probléma, ha ez nem történik meg. Úgy ítélem meg, jól sikerült a felkészülés. Az jelentett nehézséget, hogy a folyamatosan érkezők különböző edzettségi állapotban voltak. Taktikailag is, amikor elértünk egy szintet, az újak érkezésekor ismételni kellett sok mindent. Az elmúlt időszakban kialakult, hogy kikre építhetünk a kezdő kijelölésekor, de természetesen ez menet közben változhat, hiszen senkinek nincsen bérelt helye. Szerencsére több olyan játékosunk van, akik egyedül is képesek eldönteni mérkőzéseket – fogalmazott.

Hangsúlyozta, most arra kell koncentrálni, a rajtot jól kapják el. A paksiakat megnézték a felkészülés alatt. Fiatal, ambiciózus csapat, nagyon kellemetlen stílussal. A DFC a lehetőségekhez képest felkészült, hogy ez mire lesz elég, azt nem tudja megmondani, hiszen nem ismeri a mezőnyt. – Azonban biztató, ahogy kinézünk, hiszen a legutóbbi három felkészülési találkozón nem kaptunk gólt – mondta.

Jegyárak és belépési információk - A Dunaújváros Stadionban a 2022/23-as őszi szezonban megrendezendő bajnoki találkozókra a felnőttbelépőjegyek ára egységesen (hazai és vendégszurkolók) 1500 Ft, amíg a kedvezményes nyugdíjas- és diákjegyek 1000 forintba kerülnek. VIP jegy vásárlására is van lehetőség, amelynek összege 3000 Ft mérkőzésenként. A jegy birtokosa a mérkőzés ideje alatt, illetve utána vendéglátásban részesül a VIP helyiségben. Jegyet vásárolni csak a mérkőzés előtt egy órával lehet a hazai oldalon lévő jegypénztárakban, amelyeket gyalogosan az Eszperantó útról lehet megközelíteni. Aki a Dunaújváros Stadionba jegyet vált, az köteles a stadion pályarendszabályt betartani. A Nemzeti Bajnokság I. és II. osztályában az újvárosi klub színeiben szerepelt játékosoknak és edzőknek tiszteletjegyet biztosítanak minden hazai mérkőzésre. A tiszteletjegyeket az adott mérkőzés előtt legkésőbb 24 órával kell igényelni Petrás Gábornál a +36-70/616-5941-es telefonszámon. A hazai szurkolók és a VIP támogatói vendégek az I és a J szektorban foglalhatnak helyet.