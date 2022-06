A távozók és a maradók listája már a 2021/2022-es szezon végén nyilvánosságra került, az érkezőkről azonban eddig még nem számoltunk be az értünk szurkolóknak, írja a kohaszkezi.hu. Természetesen lesznek ugyanis új játékosaink is, ám most mégsem egy újat, hanem egy olyan visszatérőt tudunk bejelenteni drukkereinknek, aki rengeteg örömöt szerzett nekünk a nem is olyan régmúltban.

Oguntoye Viktóriát nem kell bemutatni valószínűleg senkinek, a párkányi születésű kiváló kapus 2015 és 2018 között erősítette a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia felnőtt együttesét, s kulcsembere volt annak a csapatnak, mely 2016-ban elhódította az EHF Kupát. A rutinos hálóőr azóta játszott Debrecenben, valamint a Dunaszerdahely együttesében is, s hogy teljesítménye semmit sem kopott, azt az is jelzi, hogy az elmúlt két esztendőben kétszer választották meg Szlovákia legjobb hálóőrének.

Oguntoye Viktória tudása és rutinja rendkívül sokat érhet akadémiánk felnőtt együttese számára, s csapatunk vezetése természetesen bízik abban, hogy rengeteg szép védéssel segíti hozzá akadémiánkat a minél szebb eredményekhez a 2022/2023-as szezonban.