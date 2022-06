A napokban Romániában, Kolozsváron U15-ös korosztály részére nemzetközi birkózóversenyt rendeztek.

A 18 nemzetet felvonultató megmérettetésen a magyar válogatott színeiben vett részt Pupp Viktória, a DKSE sportolója, aki 62 kg-os súlycsoportban nagyon jó teljesítményt nyújtott, három nyert mérkőzés után az aranyéremért küzdhetett. A döntőben aztán a román versenyzője pontozással jobbnak bizonyult, így Pupp ezüstérmes lett. Tombor István vezetőedző tájékoztatása szerint ezzel az eredménnyel bebiztosította helyét a korosztályos Európa-bajnokságra utazó keretben, ami júliusban lesz Zágrábban.

Lengyelországban a 35 év feletti korosztálynak rendeztek fesztivált, ezen 17 nemzet versenyzői léptek szőnyegre. Dunaújvárosból a DKSE színeiben három birkózó indult. A 41–45 évesek korcsoportjában Kemény Norbert aranyérmet szerzett. A 130 kg-os súlycsoportban Papp Gyula is közel állt az aranyéremhez, ám egy figyelmetlen kilépés következtében be kellett érnie az ezüstéremmel. 88 kg-ban Angyal László szintén remekül helytállt, nagy küzdelem után a dobogó második fokára állhatott fel.

Tombor István elmondta azt is, Nyikos Veronika Rómában edzőtáborozott, ahol hétfőn kezdődik az U20-as Eb. A ­DKSE és fiókszakosztályai (Gurics György BDSE, Enying VSE) kéthetes nyári edzőtáborozását Mezőfalván és Dunaújvárosban több mint nyolcvan fős létszámmal tartják. Munka közben meglátogatta őket Varga Gábor országgyűlési képviselő is, aki közösségi oldalán közzétett bejegyzésében méltatta a Mezőfalván működő utánpótlás-műhelyt és Tombor István munkáját.

Angyal László, Kemény Norbert, Papp Gyula Fotó: DKSE