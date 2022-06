Alapos előkészületek után

A vállaltcsoport vezetése a tervek mellé állt. A versenybizottság tagjai: Bóna Tibor, Mészáros István, Petrás Gábor, Tóth Kálmán és Zemankó Zoltán a pályafutásukat jellemző profizmussal megteremették a feltételeket. A nyolc benevezett csapat felvonult Dunaújváros Labdarúgó Központjában , (az egykori Vidámpark területén) található műfüves pályákra és a cégvezetők jelenlétében, a BL-t idéző komolysággal megkezdte a selejtezők, majd helyosztók lejátszását a remek létesítményben az elmúlt péntek délután.

Zemankó Zoltán a szervezőbizottság elnökének teljesítményét különdíjjal ismerték el:

Zemankó Zoltán Fotók: Balogh Tamás

Azt láttam, hogy a résztvevők nagyon jól érezték magukat az eseményen. A vállalatcsoport menedzsmentje a rendezvény mellé állt, az első számú vezetője, Evgeny Tankhilevich pedig elvállalta a fővédnökséget. Ezzel sikerült egy hagyományt újra élesztenünk, amire nagyon régóta vágytak a Dunaferr dolgozói. Azt reméljük, hogy hagyománnyá válhat. Igény van rá, sőt a díjkiosztóig számos jónak ígérkező ötlet is született a következő eseményre.

Petrás Gábor számos hasonló rendezvény létrehozása után, most a rendezőbizottság tagjaként vett részt a munkában.

Mi a versenybizottság tagjai, vasműsök vagyunk. Az ötletgazda a Tóth Kálmán volt. A főszervezői feladatokkal Zemankó Zoltánt bíztuk meg. Úgy érzem alapos munkát végezve, minden szempontból felkészülten vágtunk bele a kupanap lebonyolításába. Hasonló versenyt még a régi majálisokon szoktunk rendezni, a legutóbbi legalább öt-hat éve zajlott le.

A résztvevőkről azt kell mondjam, hogy nem is gondoltuk, hogy ennyi remek futballista van a vállalat dolgozói között, akik csak a saját munkaterületükről szerveződhettek csapattá. Mindegyik extra volt. Sportemberként viselkedtek, mert mindenki megakarta nyerni a díjak egyikét. Jó érzéssel gondolok rájuk, mert azt képzelem, hogy aki sportol, az igényes lesz magára, figyel az egészségére, az élete is rendezett lesz, és a munkájában is jól akar teljesíteni. Visszatekintve és a sok elismerést meghallgatva mi is boldogok vagyunk és bízunk a folytatásban.

Petrás Gábor

A Hideghengermű csapata lett a Kupagyőztes. Tóth Imre a csapat vezetője érthető örömmel fogadta a gratulációkat

Tóth Imre

Minden mérkőzésen nyerni szeretnék a csapatommal. Ezúttal is az első hely volt a célunk. Ahogy másoknak, úgy nekünk sem volt túl sok időnk egy kupagyőzelemre esélyes csapat kialakítására. Igyekeztem egy olyan gárdát szervezni, akik a megfelelő játéktudás mellett képesek egymásért és a célunkért küzdeni, és ezért megállják a helyüket. Izgalmas volt ez a délután, hiszen a bajok kijavítására senkinek sem volt elegendő ideje, mivel egymás után vívtuk meg a meccseket. A mai sorozatunk nem volt egy diadalmenet, hiszen a döntőbeli ellenfelünkkel a második fordulóban 1-1-et játszottunk, és az ISD POWER KFT. elleni 3-2-es győzelmünk is nagyon szorosra sikerült. A döntő előtt fújtunk egyet, rendeztük a sorainkat és a nagy rivális elleni 3-1-es győzelmünk mindenki számára meggyőző lehetett. Jó csapatok léptek pályára, komoly küzdelmekre kényszerítettük egymást. Mi lettünk az elsők. Büszke vagyok a csapatomra.

A Meleghengermű csapata a második helyet szerezte meg. A csapat vezetője Varga Krisztián öröme nem volt felhőtlen.

Van egy kis hiányérzetem, de elmondhatom, hogy a csapat mindent megtett, a hozzáállásáról és a lelkesedéséről csakis elismerően beszélhetek. A döntőben kikaptunk egy jó csapattól, akiknek ezúton is gratulálok. Az előző mérkőzéseken jobban játszottunk, de a végére elfáradtunk. Nem a játéktudás hiányzott belőlünk, hanem az energia. Úgy érzem, hogy főleg fizikailag nőtt fölénk az ellenfél.

A bronzérmes az ISD POWER KFT. csapata lett, vezetőjükkel, Maróti Zsolttal beszélgettünk

Maróti Zsolt

Hogy milyen volt ez a torna? Nagyon örülünk, hogy megrendezésre került, jól szervezett volt, és remek körülmények között fantasztikusan jó időjárás mellett játszhattunk. Nyolc jó csapat volt, de remélem, hogy legközelebb többen leszünk, mert az is jót tenne ennek az eseménynek. Péntek délután, munka után egy tökéletes levezetés lett belőle. Nem vagyok csalódott, mert a harmadik hely az tökéletes. Az elődöntőben egy kis szerencsével akár nyerhettünk volna, de összességében meg vagyok elégedve. Azt is mondhatom, hogy ez volt az álom csapatom. Fantasztikus emberek a csapattársaim, nagyon jó kollégák és kiválók a pályán is. Nem kellett velük kiabálni, mindenki tette a dolgát és élvezte a játékot. Csak bíztattam őket.

A vége igazi tétmeccs volt, mert a csoportkörben kikaptunk tőlük, és most sikerült visszavágni. ISD POWER KFT. - ACÉLMŰ 5 – 1!

Az I. Dunaferr Kupa végeredménye:

Hideghengermű Meleghengermű ISD POWER KFT. Acélmű

A torna legjobb játékosa: Nagy Márk (Hideghengermű)

A torna legjobb kapusa: Kovács Árpád (Meleghengermű)

A torna gólkirálya: Somogyi Jenő (ISD POWER KFT. )

ISD Dunaferr-díj: Zemankó Zoltán (Versenybizottság Elnöke)