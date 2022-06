Kezdjük az eseményeket a korosztályos kontinensbajnoksággal, az ifi és U23-as Eb-n egy DKSE sportólért szoríthattunk, Szellák Szabináért.

A dunaújvárosi nevelésű kajakos – aki több klubot megjárva ősszel tért vissza az egyesülethez – Belgrádban K-4 500 méteren volt érdekelt. Az egység előfutamában egy másodperccel megelőzve a szlovákokat az élen végzett, amivel egyből a szám vasárnapi fináléjába jutott. Ott a rajtot követően a magyar hajó féltávnál a lengyelek és az olaszok mögött harmadikként haladt. Az utolsó kétszázötven méteren Szellák Szabina vezérletével csapásról csapásra közelítettek az olaszokra, akiket végül óriási csatában, az utolsó centiken előztek meg, kicsivel kevebb, mint hét századdal.

A négyes tagja volt a Dunaferr nevelésű, 2020-ban eligazoló, most Győrben versenyző Decsi Dorina, illetve Ujfalvi Laura és Dráviczki Dóra (mindketten Kovács Katalin Akadémia).

Eközben idehaza Szolnokon a második világbajnoki válogatót rendezték meg, ahol a DKSE három versenyezője indult. A kenus Kulcsár Dorina bejutott az ezer méter egyes döntőjébe, ahol hetedik lett. Dorina egyébként bekerült a felnőtt maraton Eb-re utazó csapatba, ahol két számban állhat rajthoz.

Az első válogatón C-2 1000 méteren Slihoczki Ádám és Kollár Kristóf (Atomerőmű SE) kettőse nyert, így ha ezúttal ők végeznek az élen, akkor övék a világbajnoki indulási jog. Szegeden a DKSE-ből Győrbe távozó Kiss Balázs és Fejes Dániel kettősét utasították maguk mögé, akik viszont ezúttal visszavágtak nekik, és – bár csupán nyolc tizeddel – előttük befutva megnyerték a futamot. Ez azt jelenti, hogy így szétlövés lesz a két egység között. Slihoczki ezen felül C-1 500 méteren negyedik lett.

Slihoczki Ádámék (b3) ezúttal másodikak lettek C-2 1000 méteren

Szintén szétlövés lesz Hajdu Jonatán és Fekete Ádám, illetve az Adolf Balázs és Fejes Dániel között az olimpiai C-2 500 méteren – ám ezt már a verseny előtt tudni lehetett, legalábbis abban az esetben, ha Hajduék nyernek. Ugyanis a vb-ezüstérmes egység Jonatán sérülése és Ádám koronavírus-fertőzése miatt ki kellett hagyja az első válogatót, azaz maximum 1–1-re tudták hozni a párharc állását. Ezt meg is tették szombaton, bár egyáltalán nem látszott, hogy mennyit ki kellett hagyjanak. Dominálva, közel egy hajó előnnyel nyerték meg futamukat. A számban indult Slihoczi és Kollár is, ők negyedikként zártak.

– Az első kétszázig figyeltem magunkra, utána ahogy jött. Nagyon sok párosozást kihagytunk, a világkupa előtt sem tudtunk már edzeni a sérülésem miatt, majd Ádám is beteg lett. Az elmúlt másfél-két hónap több mint fele kimaradt. Amit átgondoltunk, azt megcsináltuk, de nem volt ez egy berögzült pálya. Ha most ez nem sikerült volna, valószínűleg az egész évünk „megy a levesbe”. Van még egy szétlövés, azt meg kell várni, de erre tettünk fel mindent – idézte Hajdu Jonatánt a szövetség honlapja.

Hajdu és Fekete mindent erre a futamra tett fel, és meg is nyerték



Fekete Ádám hozzátette, végig csak magukra figyeltek, siker titka pedig, hogy szívüket-lelküket beletették a pályába. – Izgultam a futam előtt, mert csak két hetem volt készülni Ez egy nagyon munkás pálya volt, szívünk-lelkünk benne volt. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy csúcsformában vagyunk. A szétlövés kétesélyes, de ha sikerül megnyerni, akkor azon leszünk, hogy a vb-re nemcsak, hogy utolérjük magunkat, de még plusz tíz százalékot rá is tudjunk tenni.

A Magyar Kupa-eredményekről későbbi számunkban olvashatnak.