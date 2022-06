A 23 éves támadó Budapesten született. Utánpótláséveit az Újpestben töltötte, és szintén a lila-fehér egyesület színeiben élhette meg testközelből azt is, hogy milyen érzés a MOL, majd a későbbi Erste Liga profi játékosai között karcolni a jeget. 2019-ben lett a Schiller-Vasas HC játékosa, majd egy rövid miskolci kitérő után – itt a szlovák extraligában szerepelt – a 2021/2022-es szezont már Győrben abszolválta, ahol 9 góllal és 17 assziszttal segítette akkori csapatát. A Kósa Kupa-díjas (az év újonca), U25-ös magyar válogatott játékos a Dunaújvárosi Acélbikák új igazolása, egyben a támadó egység várhatóan újabb biztos bástyája lesz.

A 181 centiméteres 89 kilogrammos játékos szerepelt a különböző utánpótlás-válogatottakban. Egy ifjúsági és két junior-világbajnokságon vett részt. Szerepelt az osztrák bázisú EBEL ifjúsági is junior-pontvadászatában. Az is sokat elmond róla, hogy 23 éves korára 208 Erste Liga-meccs van a háta mögött.