Azt, hogy az angolok térdelnek a mérkőzések előtt, nos arról már többször szóltunk. Arról egyelőre kevesebbet, ahogy kedd este az angol nézők egy része -, provokálva a magyarokat – a nemzeti himnuszunk alatt gusztustalan rigmusokat kántált, a végén meg kifütyülték azt. No, de a mieinket a pályán ez nem érdekelte, pontosabban nem ez érdekelte. Fiaink egy négyest gurítva tönkreverték ellenfelük nemzeti válogatottját. Ugyanúgy, mint szűk 70 esztendővel ezelőtt, amikor a londoni Wembley Stadionban 6:3-ra aláztuk az otthon 90 éve veretlen Angliát. Nos, eddig még nem írtam le, de mindannyian úgy szocializálódtunk, hogyha a „londonihathárom”-ról beszélünk, az a sportág csakis a labdarúgás lehet. Azt a mérkőzést egész Európában, és az akkori futballvilágban is kiemelt figyelem övezte. Az angolok az „évszázad mérkőzésének” hirdették a huszadik századi találkozót, a keddi meccs, meg a szemünk előtt – a jelenkorban - vált azzá.

Olvasom, hogy ’53-ban két világ, két futballnagyhatalom, az „angol oroszlánok” és a „mágikus magyarok” csaptak össze. Arról eddig keveset hallottunk, hogy a magyar csapat felkészülése – már akkor is, az akkori lehetőségek tükrében - rendkívül precízen zajlott. Olyannyira fontosnak érezték a mérkőzést, hogy a Wembley paramétereit átmodellezték a Vasas pályára, hogy a játékosok még jobban szokják a kinti körülményeket.



Napjainkban ugyan már máshogy zajlik a felkészülés, de egy nagyon lényeges dolog mellett nem mehetünk el szó nélkül! Válogatott játékosaink, igazi közösséggé, csapattá váltak, akiket a térdeléses hercehurca nem megfélelmített, hanem feltüzelt. Magam is láthattam őket – a múlt szombaton - a Puskás Arénában, a németek ellen, ahol 63 ezer ember volt kíváncsi rájuk. Nem csak a németekre, hanem a nagybetűs csapatra. Óriási élmény volt ez. Ott nem volt semmi „politika” a mérkőzés előtt, alatt és után sem.

Angliában viszont igen, köszönhetően a bő egy héttel korábbi budapesti angol zakó után. A Black Lives Matter Global Network (BLM) által felkarolt térdeléses gesztus sosem rasszizmusról szól valójában, hanem sokkal inkább egy politikai és marketing, üzleti termékként vált ismertté, hallhatunk már erről is egyre többször. A világ számos országában sokan érzik úgy, hogy kötelező, vagy legalábbis “úgy illik”, hogy részt kell venni egy politikai kampányban. Ám a nemzeti himnuszunk alatti tűrhetetlen angol magatartás nemhogy a sportpályára nem való, hanem sehová! Az egy vörös vonal, amit nem illik átlépni. A magyar nemzeti válogatott azonban a pályán „büntetett”. Lehet kérem itt fanyalogni, hogy milyen mérkőzés-sorozat része volt ez, hogy az angolok a világbajnokságra tartalékoltak. A nevük azonban ott szerepel majd a statisztikákban, mint akik elszenvedői voltak a magyarok általi nagy verésnek. A londoni 6:3 „csak” egy barátságos meccs volt, mégis az évszázad mérkőzése lett. A keddi találkozó meg – a Nemzetek Ligája „A” csoportjában ráadásul - tétre ment, amire szintén sokáig fogunk emlékezni. Meg arra is, hogy az angol nemzeti válogatott a mérkőzés előtt letérdelt, és a meccs végéig úgy is maradt.

Mert a futball hazatér(t) hozzájuk. ("Football's coming home" után szabadon- a szerk. )