Baleset nélkül tekertek Mezőfalváig a túrázók Különleges esemény nélkül, balesetmentesen érkezett a 36. bringatúra mezőnye a táv felét jelentő mezőfalvi pihenőbe, ahol nem csak a szusszanásra jutott idő, de látványos akrobatabemutatót is láthattak a résztvevők, továbbá étel, hűsítő italok és a vendéglátók részéről cseresznye várta a kerekezőket. A mikrofonnál Szárszó Lajos invitálta a drótszamaras sokaságot az érvényesítő kártyák leadásához. Közben a Spartan Cheerleading SE tagjai a bicikliseket is bevonta a „repülő” mutatványokba. A családos és egyéni túrázók mellett találkoztunk spontán összeállt iskolai csapatokkal, illetve más formációkkal is, akik egyenpólóban jelezték, hogy ők most egy társaság és együtt kerekeztek. Dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő is a bringások között tekert. – Nagyon kellemes időben, közepes tempóval haladtunk. A levegő sem fogyott el és rendben ideértünk – mondta lapunknak a pihenőben. Vargáné Kaiser Katalin, Nagyvenyim polgármestere a férjével érkezett. Szintén rendszeres túrázók. A mezőny 11 órakor indult vissza Dunaújvárosba.