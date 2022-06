Újabb játékos érkezéséről tudunk beszámolni az értünk szurkolóknak, ugyanis akadémiánk felnőtt együttesnél folytatja pályafutását a szerb Ana Tomkovic is, írja a kohaszkezi.hu. A 25 éves, 181 cm magas jobbátlövő a ZRK Knjaz Milos együttesénél pallérozódott utánpótlás éveiben, első profi szerződését is itt kapta meg 2015-ben. Ez a szezon különösen jól alakult számára, mert csapatával megnyerte a szerb Szuperligát és Szerb Kupát, utóbbiban gólkirálynői címnek örülhetett, ráadásul megválasztották a junior világbajnokság legjobb játékosának is.

A 2017/2018-as szezonban a szintén szerb ZRK Medicinar együtteséhez szerződött, a következő bajnoki idényt már Kisvárdán töltötte, míg Dunaújvárosba a ZRK Medicinar együttesétől érkezik, s csapatunk vezetése természetesen abban bízik, hogy jó játékkal, gólokkal segíti hozzá kézilabdázóinkat a minél szebb eredményekhez a 2022/2023-as szezonban.