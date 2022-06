A hétvégén véget értek a harmadosztály küzdelmei is, ahol már fordulókkal ezelőtt eldőlt az elsőség és a dobogó további helyezéseinek sorsa. Az élen Beloiannisz végzett, mögötte a második és a harmadik helyen a Velence SE és a Vajta II csapata lett érmes. A középmezőny együttesei is megőrizték pozícióikat, valamint a lista utolsó harmadában sem következett be változás. Bár itt azért kiemelnénk Kulcsot, amely a tizedik Dinnyést verte az utolsó körben otthon.



A győzteseknek kijáró felvonulás traktorral, amit személyesen Kosztasz Papalexisz polgármester vezetett Fotók: Horváth László

Kulcs–Dinnyés 4–2 (0–0)

Kulcs: Murvai – Gallai, Németh, Godó (Zsigmond 73.), Ócsai (Kozma 72.), Szekszárdi (Simon 60.), Cserkuti, Molnár, Völcsei (Kovács 77.), Plézer, Balla (Éberling 79.).

Gólszerző: Völcsei (50.), Godó (51.), Ócsai (68.), Kovács (92.), illetve Csicsári (60.), Prohászka (90.).

Az első félidőben többet támadott a hazai csapat, de a helyzeteit nem tudta gólra váltani. A Dinnyésnek is adódott néhány lehetősége, de a vendégek is eredménytelenül mentek szünetre. A második félidő már sokkal látványosabbra sikerült. Legalábbis a gólok számát tekintve. Az 50. percben gyors egymás utáni két találattal Kulcs rövid időre meglógott ellenfelétől. Majd szépített az ellenfél, azonban a vendéglátók tovább folytatták a nyomást, és újabb találattal ismét kétgólos vezetésre tettek szert. A meccs végén a Dinnyés még egyszer bevette a kulcsi kaput, de a hosszabbításra is maradt egy kis puskapor a hazaiaknál.

Horváth László, Kulcs: – Igazán sokat köszönhetünk a kapusunknak ezen a meccsen. Ellenfelünk sokat játszott lesre, de szerencsére ez nem jött össze. Mi inkább hátrébb indítottuk a támadásainkat. Próbáltunk háromszögelve mögéjük kerülni, és a hiányos jobb oldalon akciókat vezetni. A taktikánk ezúttal meghozta az eredményt.



Beloiannisz–Rácalmás 4–1 (2–1)

Beloiannisz: Tóth – Vizi (Víg 63.), Kosztopulosz (Fülöp 46.), László, Schnierer, Kiss (Molnár 52.), Schrick, László (Egervári 75.), Szántó (Matizevics 73.), Rizojanisz, Nebucz.

Rácalmás: Farkas – Nagy (Szabó 81.), Hatvany, Juhos, Szeitz, Kovács, Bartók, Pinte (Horváth 39.), Hornyák, Suplicz, Gergelyfi.

Helyezésbeli tétje nem, de méltó bajnoki befejezés presztízse igencsak volt a mérkőzésnek. A kezdőrúgás előtt mindjárt hatalmas fair play mozzanatnak lehettünk tanúi, amikor a rácalmási csapat díszsorfala között futhatott pályára a hazai gárda. Ezzel is köszöntötték a bajnokcsapatot.



Akik gyorsan, az 5. percben vezetéshez is jutottak, de a Rác­almás ugyanolyan gyorsan egyenlített, rá négy percre Bartók volt eredményes. A 21. percben ismét hazai gól született Schrick révén, így a Beloiannisz mehetett előnnyel pihenőre. A második negyvenöt percben sokáig ellenálltak a vizitálók, de a 75. percben megtört a gólcsend. Jobb oldalon vezetett akció után Egervári Nikosz növelte a vezetésüket. A 80. percben pedig a hazai tizenhatoson belüli szabálytalanságért büntetőt ítélt Illés Áron játékvezető. A tizenegyest Víg érvényesítette, így a bajnokcsapathoz méltó végeredménnyel zárult az összecsapás.



Vass Zsolt, a beloianniszi klub elnöke így nyilatkozott lapunknak: – Az előző idényben a tabella végén zártuk a bajnokságot, most pedig annak a másik végén, ami azért sokkal kellemesebb. „Kis átalakulás”, joggal örülhetünk a bajnoki győzelemnek. Az igazolások sokat lendítettek a csapaton. Voltunk már évekkel ezelőtt az első vonalban, de most újra remek érzés az élen lenni. Természetesen nem állunk meg ennél a szintnél. Hamarosan összeül a vezetés és dönt a további irányról.



Ruzsás László, a bajnok edző

Az aranyérmes csapat edzője, Ruzsás László: – Nagyon feljavuló Beloianniszt láthattunk az idén. Az utóbbi négy mérkőzésen már éreztük a győzelem lehetőségét. Igazából a velencei meccsen dőlt el az elsőségünk. Nem volt könnyű menetelés, főleg a végén kellett igazán helytállni, hiszen az előbb említett Velence és a Vajta elleni mérkőzések meghatározó szerepet töltöttek be.

A találkozó végén Négele Tibor, az FMLSZ elnökségi tagja adta át az aranyérmeket. Az ünnepségen nem csak a futballisták vehettek át apró jutalmat, de megajándékozták a klubhoz tartozó segítőket is. Végül óriási bulival, egyebek között traktoros díszkörrel zárult a díját­adó Beloianniszban. Ahogy megtudtuk, az ősszel szívesen indulnának magasabb osztályban.



További eredmények: Vajta II–Lajoskomárom II 4–3, Baracska–Dég 6–3, Cece–Besnyő 0–0, Velence–Ráckeresztúr 2–5, Alap–Nagylók 3–1.



A bajnokság végeredménye