A közelmúltban tartott székesfehérvári évzáró gálán Schneider Béla közölte, a pandémia ellenére minden bajnokságot sikerrel befejeztek, tudták kezelni a járványt, illetve annak hatásait.

Nagyon remélem, a világjárvány miatt többet nem kell bajnokságot megszakítanunk, ugyanis az elmúlt hetven évben nem volt példa arra, hogy bajnokságok szakadtak félbe, mint 2020. március 16-án. A megyei szövetséget 1951. márciusának első hetében alapították, azóta minden évben gond nélkül zajlottak a különböző pontvadászatok. A nemrég zárult idényben ugyan akadtak problémák, maradtak el meccsek, de a szezon sikeresen lezárult – mondja Schneider Béla.

A sportvezető a felnőtt labdarúgás kapcsán nem titkolja, nem túl örömteli, hogy országos szinten a felnőtt csapatok száma csökken. Ez nem drasztikus, megyénként változik, akadnak jobb és rosszabb helyzetben levő régiók.

Ennek több oka van, főképp demográfiai, települések elöregszenek, elindul az elvándorlás a régió nagyobb városába, városaiba, kis falvak népessége csökken, megszűnik az iskola. A sportban is egyre kevesebb az önkéntes, sok helyen az tartja életben a labdarúgást, hogy egy megszállott rajongó a szívén viseli a település sportját, időt és energiát nem kímélve szervezi a csapatokat. Ha valami történik vele, gyakran nem lép az örökébe senki. Mi a magunk módján igyekszünk megbecsülni az ilyen aktívákat, Fejér megye labdarúgásáért-díjjal tüntetjük ki az arra érdemeseket, idén a rácalmási Garda István, az ercsi Flórián Gábor, a gyúrói Serák Krisztina, a bakonycsernyei Osgyán Gábor, valamint a móri Négele Tibor részesült elismerésben. Országos szinten csökken a nagypályás, felnőtt csapatok száma, Fejérben is, de különböző, alternatív bajnokságok szervezésével nálunk a futballisták száma stagnál. Fejér megyében 12 600 fő rúgja a labdát szervezett formában, bajnokságinkban, programjainkon. A megyében 420 ezren laknak, ez azt jelenti, a lélekszám három százaléka futballozik, ezzel a legjobbak között helyezkedünk.

Schneider Béla úgy látja, hogy nagy sikerrel fut a megyei kispályás bajnokság, amit 2020 nyarán, a pandémia első hullámát követően hívtak életre Az első kiírásban 21 csapat nevezett, az Úrhida nyerte a küzdelmeket. Tavaly nyáron ugyan már csak 16 együttes nevezett, ugyanakkor nagy sikernek számított, hogy a kezdeményezés hatására három olyan gárda nevezett a megyei, nagypályás, felnőtt bajnokságba, amely korábban nem rendelkezett csapattal, Velence, Csákberény és Baracska.

Mondhatom, több tekintetben úttörők vagyunk, a kezdeményezésünk nyomán több megyében megkezdték már a szervezést, Jász-Nagykun-Szolnok, Veszprém és Győr-Moson-Sopron kapcsolódott a kezdeményezéshez, a következő idénytől tervezik Borsodban, a Hajdúságban, Somogyban és Pest megyében. A rajpályázat – ahol a Bozsik programban érintett korosztályokat, tehát óvodásokat és alsó tagozatos általános iskolásokat szólítunk meg – immár nyolc éve zajlik nálunk, elnyerte a borsodiak és a szomszédos veszprémiek tetszését, már ők belevágtak.Arra is volt példa, hogy Komárom-Esztergomból, Veszprémből és Somogyból hozzánk is küldtek rajzokat a nebulók. Természetesen Dunaújvárosban és környékéről is érkeznek alkotások, minden esztendőben.

A megyei nagypályás bajnokságban jól szerepeltek a dunaújvárosi régióhoz tartozó csapatok, a megyei másodosztályban a felnőtteknél a korábbi években is mindig az élmezőnybe tartozó Baracs ezúttal ezüstérmes lett, a klub U19-es együttese megnyerte a másodosztályú bajnokságot, Nagyvenyim előtt és Nagykarácsony előtt. Beloiannisz megnyerte a megyei harmadosztályú pontvadászatot, az Iváncsa U16-os csapata ezüstérmes lett, U15-ben az Ercsi második, az öregfiúk bajnokságban a Baracs a felnőttekhez hasonlóan ezüstérmes lett. A megyei, kispályás bajnokságban Alsószentiván és Perkáta indult, utóbbiak megnyerték a küzdelmeket, a megyei döntőben Sukorót, Mezőkomáromot és Balinka-Mecsért előzték meg. Sukorót 2-0-ra, Mezőkomáromot 4-0-ra nyerték, a balinkaiakkal 1-1-es döntetlenre végeztek a fináléban.