A tét nem kicsi, hiszen e seregszemle is dönt arról, hogy kik képviselhetik majd hazánkat az augusztusi világ-, majd az Európa-bajnokságon.

A válogató előtt Hüttner Csaba szövetségi kapitány kifejtette, a kenusoknál „jó hír, hogy a Hajdu Jonatán (Dunaújvárosi KSE), és Fekete Ádám párosa is újra egészséges, így C-2 500 méteren izgalmas meccset vívhatnak az Adolf, Fejes-duóval.”

A következő napokban három dunaújvárosi kenus sikeréért szoríthatunk.

Hajdu Jonatán felépült vállsérüléséből Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Kulcsár Dorina C-1 1000 méteren döntőzik ma 17 órakor, majd ott lesz szombaton délelőtt (10 óra 10 perc) a C-1 500 méter előfutamában is. E számban a finálét holnap 16.15-kor rendezik. Dorinára még egy döntő vár: a záró napon, vasárnap ott lesz a C-1 5000 méter döntőjében is.

Slihoczki Ádámra is három komoly kihívás vár ezen a hétvégén. Pénteken 18.10-től döntőt eveznek párjával, Kollár Kristóffal (Atomerőmű SE) C-2 1000 méteren. Szombaton délelőtt (11 óra), az olimpiai távon, C-2 500 méter fináléjában állnak rajthoz, szintén Kollár Kristóffal. Délután (16.35) pedig jöhet a C-1 500 méter előfutama. Hajdu Jonatán Fekete Ádámmal párban versenyez majd a C-2 500 méter döntőjében, majd számára is jöhet a C-1 500 méter előfutama szombaton délután.



– Bizakodóak vagyunk, hiszen jó versenyformában vannak a válogatón részt vevő kenusaink – fogalmazott lapunknak a válogató előtt Molnár Gergely, a DKSE szakvezetője, aki kifejtette: – Sérülés és vírusos megbetegedés miatt az első válogatón C-2 500 méteren nem lehetett ott a mezőnyben a Hajdu–Fekete páros. Most nyerniük kell a másik fő esélyesnek számító Adolf–Fejes páros ellen. Ha sikerül, akkor jöhet majd a szétlövés, amely dönthet a világbajnoki indulás jogáról. A Slihoczki–Kollár kettősnek C-2 1000 méteren már van egy győzelme az első válogatóról, remélhetően ezt az eredményt megismétlik majd. Kulcsár Dorina több számban is versenyez majd, neki egyelőre a maratoni távon sikerült kivívni a nemzetközi szereplés jogát. Ő is jó formában várja a szolnoki seregszemlét.