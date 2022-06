Szépen búcsúztak a hazaiak, annak ellenére, hogy ismét vereséget szenvedtek, az alsóházi sorozatban ez volt a nyolcadik. Egyet nyertek, a másik döntetlenre sikerült. Az éppen a dunaújvárosiak ellen jött be nekik. Az okok ismerősek: pénztelenség és hitehagyott játékoskeret. Így együtt tanulságként szolgálnak.

A Dunaújváros Futsal viszont ünnepelni jött. Jó kis csapattal érkeztek: jól fésült első sorral és egy dicséretesen fiatalítottal. Ide persze kirakhatnánk egy mosolygós jelet is, hiszen a két U18-as játékos mellett jól mutatott a legjobb korszakában lévő Facskó József és Béni Zoltán, a csapat edzői is.



Szigetszentmiklós – Dunaújváros Futsal 3–5 (1–3)

DF: Cseresnyés – Szili, Csányi, Boldizsár, Godslove. Csere: Bán (kapus), Agárdi, Gubits, Facskó, Dobrovitz, Béni.

A küzdőszellemmel sem volt baj, hiszen Csányi Dávid már a második percben meglőtte aznapi első találatát, amire később rá is duplázott. Ekkor jött a hazaiak szépítése, ami egyúttal ismét élessé tette a csatát, de Boldizsár Csaba elvette a kedvüket. A profik szerint ebben a szakágban a 3–1 csalóka előny, nem nagy mutatvány onnét fordítani. Azonban a szünet után hazai reménykedőknek ismét Csányi mutatott fityiszt, hiszen bevágta a harmadik találatát rögtön a kezdés után. Kis kitérő: ezzel egyébként kis híján a góllövőlista harmadik helyére is feltornászta magát. Végül is holtversenyben a negyedik helyen végzett, a harmadik eggyel többet lőtt náluk.

Csányi Dávid mesterhármassal járult hozzá a szezonzáró győzelemhez Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Szóval, vissza a meccshez: mondhatjuk, ez a gól olaj volt a tűzre, mert a Szigetszentmiklós innét mindent beleadott, Csapó és Kovács révén már följöttek 3–4-re, de végül Godslove könyörtelenül bevarrta a győztes találatot, amivel együttesét a csoport dobogójára is „fellőtte”.



Facskó József, a csapat edzője érthető boldogsággal nyilatkozott: – A bajnoki cím eléréséhez hasonló felszabadultságot érzek. Elértük a kitűzött célunkat. Gratulálok azoknak, akik a hajrára teljessé tették a csapatunkat, és ezzel a remek sorozattal zárhattuk a bajnokságunkat!



A bajnokságot sikerrel záró keret tudásához képest nem olyan nagyon fényes ez az alkalom, de azért reményt adhat a folytatásra. Az utolsó nyolc meccset veretlenül teljesítették, és a felét megnyerték. Ez viszont pláne az, az előzmények tükrében. Tényleg szép sikernek mondható. Gratulálunk azoknak, akik eleget tettek érte!

Az alsóház végeredménye: 1. PTE PEAC 27 pont, 2. Sárvár 26, 3. Dunaújváros 18, 4. Nagykanizsa 17, 5. BAK 13, 6. Szigetszentmiklós 7.