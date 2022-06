A Dunaújvárosi KSE válogatottjának a 16-17 éves korosztályban 7,5 km-en pontosan ugyanannyi volt az ideje, mint a negyedik német Arne Schuberté. Végül a célfotó utóbbi javára döntött. Ugyanebben a számban Hartmann Máté 11., Horváth Ákos 28. lett, azaz messze Kovács-Seresé lett a legjobb eredmény.

– Nagyon szerettünk volna egy dobogót, de akik megelőzték Hunort az első három helyen, mind egy évvel idősebbek. Versenyzőm a 4-6. helyen óriási csatát, gladiátorharcot vívott, de kemény gyerek, nem hagyta magát, ám ebben is rutint kell még szereznie, mert láttam, középen kapott is rendesen a többiektől. Először őt hozták ki negyedikként, aztán a videóelemzést követően ötödikként. Évfolyamában ott volt Európa élmezőnyében, ha ezt nézzük, akkor ez nagyon szép eredmény, derekasan helytállt. Bár kicsit hibázott abban, hogy a harmadik körben egy pillanat alatt elléptek tőle a többiek, addig a harmadik helyen úszott és kiválóan tudta tartani magát a megbeszéltek szerint. Ezt a hátrányt sajnos már nem tudta visszahozni, amennyiben nagyobb tapasztalattal velük tud maradni, akár a dobogóért is harcban lehetett volna. Még nagyon fiatal, komoly munka vár még rá és tapasztalatszerzés. A pálya is kihívás elé állította a versenyzőket, még a rutinosabb idősebbek közül is nem egy elúszott rossz irányba az óceánban úgy, hogy észre sem vették, s ezen egy érem is simán múlt. Remélem, jövőre már a korosztály idősebb évfolyamában más helyzetben tudunk versenyezni – értékelt edzője, Szabó Gergő.



Miután tavaly a fiatalabbak között 5 km-en Európa-bajnok lett, magasra tette a mércét, de a verseny előtt is óvatosan mondta, azért itt már jóval nehezebb feladat vár rá. Ráadásul futamában volt messze a legtöbb induló, dupla annyi, mint a többiben. A szakember a körülményekről azt mondta, az óceáni áramlatok is nehezítő tényezőként jelentkeztek, amiről órára lebontva kaptak előrejelzést, hol, merre viszi a résztvevőket. Ám így is volt olyan, hogy a pálya egyik részén erre, a másikon arra mozgott a víz. Máskor nagy oldalszél fújt.



– Azt mondják, Európában ez az egyik legnehezebb nyíltvízi pálya, amihez azért szintén kell rutin. A hideg víz miatti kötelező neoprén ruha nem okozott Hunornak gondot, jól ment benne az úszás. Egyébként még így is volt olyan induló, akit mentővel vittek el, mert kicsit kihűlt, vagy fel kellett adja a futamát. Összességében Hunor jól alkalmazkodva a körülményekhez, kihozta a versenyből, amit lehetett – tette hozzá.

Eredménye alapján aztán Hunor bekerült a vegyesváltóba is, amolyan „jutalomjáték” volt ez neki, a távot nézve mindenképp, hiszen csak 1250 méter kellett teljesíteni fejenként. Nos, az U16-os korosztályban végül a törökök nyertek a németek és az olaszok előtt, a magyar egység negyedikként ért célba, Hunor utolsó emberként mindössze tizennégy másodpercre maradt le a bronzérmestől.