A nyitónapon most nem sikerült érmet szerezniük a mieinknek, így a legjobb eredményt Kovács-Seres Hunor érte el, aki 7,5 km-en az ötödik helyen csapott célba, ugyanebben a számban Hartmann Máté a 11., míg Horváth Ákos a 28. lett, írja a musz.hu. A lányoknál ezen a távon Csulák Lia verekedte be magát a top tízbe, egész pontosan a nyolcadik legjobb időt úszta, mögötte Nett Vivien a 11., Varga Zsófia pedig a 17. helyen ért be.

A 14-15 évesek 5 km-es futamában, sem volt most dobogós helyezésünk, igaz itt délelőtt a körülmények is próbára tették a fiatalokat, hiszen az időjárás és a hullámok miatt csúsztatni is kellett a szervezőknek a kezdési időponton.

5 km-en a legjobb helyezést Rohács Luca érte el, aki nyolcadik lett, Király Flóra 12-ként, Nagy Napsugár pedig 17-ként zárt. A fiúknál a törökök és olaszok uralta mezőnyben Tóth Olivér a 12. míg Kaiser Dominik a 15. helyen végzett.

Holnap a 10 km-es futamokkal folytatódik a verseny! Hajrá fiúk-lányok!

Junior Nyíltvízi Európa-bajnokság, 1. nap

5km (14-15 évesek)

Férfiak

1. Emir Albayrak (török) 01:06:42… 12. Tóth Olivér 01:13:25… 15. Kaiser Dominik 01:14:51

Nők

1. Julia Ackermann (német) 01:13:09… 8. Rohács Luca 01:15:48 … 12.Király Flóra 01:17.35… 17. Nagy Napsugár 01:29:31

7.5km (16-17 évesek)

Férfiak

1. Sacha Welly(francia) 1:32:46… 5. Kovács-Seres Hunor 1:36.40 … 11. Hartmann Máté 01:38:51… 28. Horváth Ákos 01:45:47

Nők

1. Celemence Coccordano (francia) 1:46:07…. 8. Csulák Lia 01:50:06… 13. Nett Vivien 01:51:04… 17. Varga Zsófia 01:58:18