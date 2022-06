Az addig veretlenül menetelő magyar női csapat szombaton és vasárnap két legfontosabb mérkőzését elveszítve lemaradt a dobogóról a görögországi ifjúsági strandkézilabda-világbajnokságon.

A két, DKKA-játékossal – Bartók Dorina és Szabó Aida – felálló csapat a csoportküzdelmeket és a középdöntőt is veretlenül teljesítette. Majd szombaton a negyeddöntőt is behúzta a válogatott a franciákkal szemben. A Kohász szakmai stábjának kapusedzője, Győri Ágnes által is edzett csapat, 22–16-ra és 22–19-re nyerte meg a két félidőt. A döntőbe jutásért, szintén szombaton Hollandia következett. A két válogatottnak komoly történelme van, ami a meccsig a magyarok számára volt kedvező. Hollandia a 2017-es vb-döntőben, a 2018-as ifjúsági olimpiai bronzmérkőzésen és a tavalyi Eb-fináléban büntetők után egyaránt kikapott a mieinktől. Most azonban nagyon szoros mérkőzésen visszavágtak. Az első félidőben már 20–16-ra is vezetett az ellenfél, innen a magyarok egyenlíteni tudtak, de az utolsó pont a hollandoké lett. Így a második félidőt meg kellett nyerni a szétlövéshez. Úgy nézett ki, sikerül is az egyenlítés, hiszen a játékrész java részében nálunk volt az előny, egy perccel a vége előtt 21–16-ra mentek a lányok. A hollandok ekkor időt kértek, ezután két gyors kétpontos találattal felzárkóztak egyre. Sőt, miután Meerstad védte a magyar lövést, újabb időkérés jött holland részről, négy másodperccel a meccs vége előtt. A támadást végül góllal tudták zárni, ezzel megfordították az állást és nyertek.

– Annyira keményen dolgoztunk ezért a győzelemért. Tudtuk, hogy ha messzire jutunk a tornán, Magyarországgal találkozunk az elődöntőben vagy a döntőben, márpedig rendkívül jók a játékosai. Annyira jó végre legyőzni őket, a sok munka meghozta gyümölcsét, boldog és rendkívül büszke vagyok a csapatra – mondta a holland edző, Ronald Thijssen az ihf.info-nak, érzékeltetve, számukra mekkora dolog volt ez a győzelem.

Vasárnap a csoportban már egyszer legyőzött lengyelekkel találkozott a csapat a bronzéremért. Az első félidőt simán behúzták a magyarok, a másodikat viszont a lengyelek, akik a szétlövésben is jobbak voltak. A világbajnokságot Spanyolország nyerte, miután 2–1-re felülmúlta a hollandokat.