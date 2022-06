Budapest - Az MVLSZ elnöke a helyszínen követi nyomon válogatottaink mérkőzéseit, a sportág több korábbi hazai klasszisával egyetemben. A korábbi kétszeres olimpiai és Európa-, világbajnok játékos, Vári Attila arra a kérdésre, akkor már nyugodtan tudja-e nézni a mérkőzéseket, mert rendben elkezdődött és tart a vb, azt mondta, ez egyáltalán nincs így.

Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke a magyarok mecscsein uralkodó fantasztikus hangulatot is kiemelte Fotó: MTI

– Arról beszélgettünk a többiekkel, hogy rengeteg ember dolgozik profin minden nap, persze nem csak a vízilabda-helyszíneken, hogy zökkenőmentesen menjen minden. Azért vagyunk szerintem sokkal fáradtabbak, hiába volt kevesebb idő a felkészülésre (ugye február 7-én vágtunk bele a szervezésbe), mert azóta nonstop ezt csináltuk. Akadt pár nehéz hetünk, de azt gondolom, és remélem, ezt a látogatók is így látják, összeállt minden és működik. Így már csak a gólokra és az eredményekre kell figyelni – nyilatkozta.

A vb-t valóban rekord­idő alatt hozta össze az eseményt beugróként elvállaló Magyarország, Vári Attila megjegyezte, jó „szonda” volt a 2017-es, szintén hazai rendezésű vb, ahonnan rengeteg tapasztalatot tudtak meríteni. – Abban viszont más a mostani, hogy nagyon kevés időnk volt felkészülni, és sokkal több helyszínen rendezzük az eseményeket, hiszen vízilabdameccsek vannak Szegeden, Debrecenben és Sopronban is, ami egyedülálló. A létesítményeink olyan színvonalúak, hogy csak azon technikai elemeket kellett beépíteni, amik nem az uszodákhoz kapcsolódnak. Az is fontos, hogy az összes meccs délután, a rangadók este vannak. Rengeteg országban közvetítik az eseményt, az büszkeség nekünk és a magyar rendezésnek, hogy közel száznyolcvan országban több milliárd ember követi nyomon a vb-t a televíziókon keresztül – tette hozzá.

Az elnök kitért arra is, a vb-helyszíneken kívül más városokban is komoly munka folyik az esemény alatt. Az utánpótlás-válogatottak készülnek a világversenyekre, ezenfelül a csoportoknak helyet adó uszodákból kiszoruló klubok elhelyezését is meg kellett oldani ezen időre.

– Óriási logisztika volt a vizes szövetségek részéről, hogy ezt összehangoljuk. Köszönjük mindenkinek és minden városnak a részvételt a megoldásban, a segítségben. Ez annak köszönhető, hogy az elmúlt tíz évben számos létesítmény épült, újult meg.

Vári Attila a dunaújvárosi játékosokkal felálló női válogatott olaszok elleni mérkőzésére is kitért, azt mondta, rengeteg ember jött el és fantasztikus hangulatot teremtettek.

– Ugyan kikaptunk, de azért azt jó volt látni, rengeteg helyzetet kidolgoztak a lányok, csak sajnos nem sikerült ezeket gólra váltani, ami nem maradt büntetlenül. Azonban nincs semmi gond, mert nem egy tanácstalan csapatot láttunk. A csoportküzdelmek során még belefér a vereség, az egyenes kieséses szakaszban nyilván nem, bízom benne, akkor már jobban koncentrálunk – mondta az elnök, aki szerint a válogatottunk az, amelyik el tudja kapni az Egyesült Államokat is. Nyilván, szakmailag nézve, az amerikai csapat erősebb nálunk, de ettől függetlenül a lányokban bárki ellen benne van a győzelem.

Végezetül megkérdeztük, a sikeres rendezésen túl, mivel lenne elégedett a férfi- és a női válogatott szereplését illetően. – Akkor lennék boldog, ha mindkét együttes érmet szerezne. Ez rajtunk és a közönségen nem fog múlni.

A női csapat tegnap lapzártánk után kezdődött utolsó csoportmérkőzésén Kanadával játszott, a tét a mieink szempontjából a második hely volt. Annak függvényében dől el, hogy vasárnap a nyolcaddöntőben mikor és kivel találkozunk.