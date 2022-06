Mivel csoportjában második helyen végzett a magyar válogatott, ezzel egy pluszmeccs várt rá vasárnap a nyolcaddöntőben – simán léptek túl Argentínán. A legjobb négy közé jutásért – 2017-ben itt állított meg minket Kanada – a C csoport győztese, Ausztrália következik. Ez volt az a négyes, ahol nem szerepelt európai csapat, s itt volt a legkönnyebb nyerni a brazil, kazah és új-zélandi hármas mellett.

Fülöp Tibor és a klub számára is büszkeség, hogy több játékost adhattak a válogatottba Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Fülöp Tibor először a lányok eddigi szereplésére kitérve azt mondta, az olaszok elleni vesztes meccsen nagyon ideges hangulatot látott, mindenki tudása alatt nyújtott. – Az akarat megvolt, csak a határozottság hiányzott, az olaszok pedig nagyon pattogósan játszottak. A többi ­meccs rendben volt, Kanada ellen pénteken visszajött az önbizalom, igazán csapatként szerepeltek és nyertek magabiztosan. Remélem, az volt az igazi arcunk, bár azért női vízilabdában hullámzó teljesítményeket is láthatunk, de remélem, visszataláltunk a jó útra. A vb előtt Szegeden volt szerencsém megnézni az amerikaiak elleni edzőmeccset, abban a stílusban pólóztak akkor is. Nincs arra biztos recept, jól jött-e, hogy vasárnap is játszottunk. Van, amikor ez előny, mert ritmusban marad a csapat, van, hogy meg az sül el jobban, ha szabadnap van. A Kolumbia és Argentína találkozó felkészülésnek jó volt a keményebb találkozókra – kezdte a szakember.



Ebben a sorban a következő a keddi negyeddöntő lesz, az ellenfélről Fülöp Tibor megjegyezte, az ausztrál keret általában minden világversenyre cserélődik. S mivel nagyon messze vannak és kevés meccset látunk rólunk, így nem tudni, mire lehet számítani tőlük. Az viszont biztos, általában nagyon kemény, fizikális vízilabdát játszanak, stílusuk közelebb áll az amerikaiakéhoz. A torna előtt Veszprémben kétkapuzott velük a magyar együttes, így feltérképezhették őket. Persze a titkos lapokat senki nem teregette ki, de azért azt látni lehet, mondjuk többet zónázik egy csapat, vagy játszik inkább szorosat, tehát a stílus, akár a csapat, akár az egyéni, leszűrhető. Az edzői stáb bizonyos dolgokat ezek alapján feltérképezhet. Azzal a DFVE szakembere is egyetértett, az ausztrálok a legkönnyebb csoportban szerepeltek, az viszont korántsem biztos, ezáltal ellenfélként is azok a többiekhez képest.

– A nyolc közé már egy jó csapat nem jutott be, Kanada. Talán az USA még kiemelkedik a mezőnyből, de a többiek egy szinten vannak, ezért nem szabad leírni Ausztráliát, mert kőkemény, szoros emberfogással játszanak nagy testű emberekkel. Kérdés, ezzel mit tudunk kezdeni, ezt mozgékonysággal lehet feltörni. Persze a bírói stílustól is függ, hagyják-e a brusztos játékot. Azért összességében bizakodok, nagyon remélem, nyernek a lányok, s bejutnak a döntőbe is, amire minden esélyük megvan. Viszont nem szabad túlságosan megnyugodni, hogy milyen jó, hogy velük játszunk, mert akkor tőlük is nagy pofont kaphatunk, de biztos vagyok benne, nem így fognak hozzáállni – tette hozzá.



Majd rátértünk tanítványaira, a dunaújvárosi kerettagokra. Fülöp Tibor és a klub számára büszkeség, hogy több játékost adhatnak a nemzeti együttesbe. – Nem tudom, mik az elvárások feléjük, nem biztos, hogy ugyanazon poszton szerepelnek, mint a klubban. De eddig mind a négy, Dunaújvárosból bekerült játékos megfelelően teljesít, nem lógnak ki a csapatból, remélem, ez csak egyre jobb lesz, és nagy hasznára lesznek a válogatottnak.