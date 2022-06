A selejtezőkkel kezdetét vette csütörtökön a horvátországi tornászvilágkupa, ahol a hölgyeknél az első ilyen versenyén szereplő Dunaújvárosi KSE-sportoló, Makai Lilla 11,200 pontot kapott felemáskorlát-gyakorlatára. Ezzel pedig nem jutott be ezen a szeren a döntőbe.

Draskóczy Imre női szövetségi kapitány: – Két finálét szereztünk az első napon, úgyhogy örülök. Szujó Hanna kezdett, mindkét ugrását jól bemutatta, de ezek nem magas értékűek, így tőle nem is vártunk döntőt. Következett Bácskay Csenge, akivel eredetileg egy kisebb ugrásban állapodtunk meg, de nagyon erős mezőny jött össze, erősebb, mint a korábbi kvalifikációs világkupákon, ezért úgy döntöttünk, a két nehéz elemet mutatja be. Ez jól is sikerült, és negyedik helyen döntős, meg is dicsértem utána. Felemás korláton Makai Lilla kezdett, sajnos, volt egy nagyobb rontása, le is esett. Székely Zója elég szép gyakorlatot mutatott be, kisebb hibák ugyan voltak, de vezeti a mezőnyt.