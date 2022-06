Rácalmás - Tavaly a járványhelyzet miatt ősszel jelentkezett a népszerű Rácalmási Szigetfutás, amely akkor csak némileg lefaragott létszámmal fogadhatta a nevezőket. Vasárnap a már negyedik sorszámmal büszkélkedő futó, gyalogló és kerékpáros közösségi sportesemény ismét telt házzal üzemelhetett, hiszen a szervezőkhöz előzetesen közel félezer nevezés futott be.

Reggel nyolctól várta az amatőr sportolókat a Janko­vich-kúriában helyet kapó versenyközpont, amely a többi között játékokkal, kerékpárszervizzel és egy kisebb vásári forgataggal is várta a résztvevőket. A hangulat fokozásáért ezúttal is a hazai futóesemények közkedvelt szpíkere, Magyar Norbert felelt. Az elmúlt években a több száz, sokszor több ezer embert megmozgató futóversenyek is elindultak a „zöldülés” irányába, azaz a fenntarthatóság jegyében igyekeznek csökkenteni például az egyszer használatos műanyagok használatát, a szervezés és lebonyolítás során igyekeznek figyelembe venni a környezeti szempontokat is. Így tett/tesz a Szigetfutás szervezőcsapata is, és jó volt látni, hogy ebben partnerek voltak a sportolók és az őket kísérő szurkolók, családtagok többsége is.

Közös bemelegítéssel készültek az erőpróbákra

A versenyprogramot 9 órakor a családi távnak is számító 3 kilométeres kör nyitotta, majd a Dóczi Zsuzsi és csapata által levezényelt közös bemelegítés után remek hangulatban, szakaszosan elrajtoltak a futók, kerékpárosok, gyaloglók a választott távokon. A hőség nem tartozik az optimális futóidőjárás kategóriájába, ám a résztvevők a vasárnapi hőhullámmal is hősiesen megbirkóztak, így a versenyzők örömmel vehették át a IV. Rácalmási Szigetfutás egyedi és impozáns befutóérmét, majd egy ízletes, közös ebéd elfogyasztásával tölthették fel a kimerült energiaraktárakat.