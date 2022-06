Újabb érmeket szereztek a magyar tornászok a koperi Challenge Világkupa második finálés napján. A felemáskorlát és az ugrás után harmadik szerén, gerendán sem talált legyőzőre a DKSE kétszeres Európa-bajnok tornásza, Kovács Zsófia, aki így triplázni tudott. Mayer Gréta ugyanezen a szeren második lett, talajon pedig harmadikként zárt, csakúgy, mint Balázs Krisztián, aki korláton lett harmadik.

A koperi World Challenge Cup zárónapján is számos magyar érdekeltségű finálét rendeztek. A hölgyeknél Kovács Zsófia az ugrás és a felemáskorláton után gerendán is a legjobbnak bizonyult, 13.650 ponttal. Klubtársa, Mayer Gréta ugyanezen a szeren 12.450 ponttal a második helyen végzett. Mayer talajon is érmes lett: 12.650 ponttal bronzérmet nyert, élete második Challenge Világkupáján. Talajon még az Európa-bajnoki ezüstérmes Székely Zója is indult a döntőben, aki 12.000 ponttal ötödik lett.

A férfiaknál Balázs Krisztián két fináléban volt érdekelt: korláton és nyújtón. Utóbbi szeren 12.850 ponttal hetedik helyen végzett, korláton azonban 14.100 pontja a bronzérem megszerzését jelentette.



Kovács Zsófia: Nagyon örülök a hétvégének, három szeren indultam, és mind a három szeren sikerült nyernem. A legfontosabb, hogy minden szeren sikeres gyakorlatot tudtam bemutatni mind a négy nap! Vannak meg javítanivalók, ez látszik, de ezért is jók a felkészülési versenyek. Összességében elégedett vagyok.

Mayer Gréta: Nagyon jól éreztem magam a verseny alatt, a gerendát sajnálom, nagyon bele szerettem volna állni a leugrásba, de nagyon határozott gyakorlatot sikerült csinálnom, így lettem ezüstérmes. Talajon azonban sikerült pontosabban bemutatnom a gyakit, ami nagyon pozitív.