A kvalifikáció első napján a hölgyek két szeren, ugráson és felemáskorláton versenyeztek. Utóbbi szeren két magyar indulóért szoríthattunk, a kétszeres Európa-bajnok Kovács Zsófia mellett az Eb-ezüstérmes Székely Zójának. Mindkét magyar tornász remekelt, Kovács elsőként, 14.100 ponttal, Székely másodikként, 13.750 ponttal jutott a fináléba. A dunaújvárosi olimpikon ugráson is kiválóan teljesített: 13.275 ponttal szintén a legjobb lett, így ezen a szeren is döntőzhet. A nap harmadik női versenyzője Mayer Gréta volt, aki ugráson 12.725 ponttal hetedikként lett finalista.

A férfiaknál talajon Kardos Botond 13.350 ponttal hetedikként került a döntőbe, míg Balázs Krisztián 10. lett (13.150). Lólengésen Mészáros Krisztofer nem talált legyőzőre, és 13.950-es pontszámával megnyerte a selejtezőt. Kiss Balázs ugyanitt 12.900 ponttal kilencedikként fejezte be a versenyt. A nap utolsó szere a gyűrű volt, ahol Balázs Krisztián végül vállfájdalma miatt nem indult, így ott Kiss Balázs volt az egyedüli magyar tornász, aki 13.050 ponttal a 11. lett.

A World Challenge Cup pénteken a selejtezők második napjával folytatódik. Ekkor a hölgyek gerendán és talajon, míg a férfiak ugráson, korláton és nyújtón versenyeznek.

Draskóczy Imre, női szövetségi kapitány: Azt hozták a lányok az első napon, amit elvártunk, sikerült mind a négy döntő, jó gyakorlatokkal. Kovács Zsófia új ugrása az Európa-bajnokság tekintetében is bíztató, úgy tűnik, ahogy a férfiaknál a lólengés a magyarok szere, úgy a nőknél az lóugrás, ugye kezdte Ónodi Henrietta az olimpiai bajnoki címmel, és azóta is több jó ugró versenyző volt: Varga Adrienn, Dévai Boglárka, Bácskay Csenge és Kovács Zsófia. Felemáskorláton is jól szerepeltünk, a selejtezőbeli helyezések mindenképpen esélyt adnak az éremre, de a lényeg az, hogy a gyakorlatok legyenek hibátlanok a döntőben.

Szűcs Róbert, vezetőedző: Talajon Balázs Kiki és Kardos Boti indult a selejtezőben. Mindketten megcsinálták gyakorlatokat, mindkettőjüknek volt egy pici hibája: Kiki az egyik sorából kilépett, Boti pedig egyik kötésében hibázott egy kisebbet. Ennek ellenére Botond a 7. helyen döntőbe jutott, Krisztián második számú tartalék. Lólengésben Kiss Balázs megcsinálta gyakorlatát,az olló kézállása megakadt,így nem jutott döntőbe,Mészáros Krisztofer jó gyakorlatot mutatott be, és 1. helyen kvalifikált. Gyűrűn csak Kiss Balázs versenyzett, itt is megcsinálta gyakorlatát,egyik erőeleme nem sikerült úgy, ahogy szerettük volna. Jónak értékelem a fiúk mai teljesítményét,nagy rontás már nem volt a gyakorlatokban, és remélem, hogy pénteken is tudunk döntőt érő gyakorlatokat bemutatni!