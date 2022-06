A nőknél ugráson és felemáskorláton került sor a döntőkre, ahol két-két magyar tornász szerepelt. A kétszeres Európa-bajnok Kovács Zsófia mindkét szeren jött, látott és győzött, ahogy a selejtezőkből is első helyeken jutott a legjobbak közé. Ugráson 13.325, felemáskorláton pedig 14.350 ponttal állhatott a dobogó tetejére. Ugyanitt a szer Eb-ezüstérmese, Székely Zója második lett 13.650 ponttal. Ugráson Mayer Gréta szerepelt még kiválóan, aki 13.050 ponttal a negyedik pozíciót hozta.

A férfiaknál talajon és lólengésen volt magyar érdekeltség a finálékban. Kardos Botond remekül helyt állt talajon, jó gyakorlatot mutatott be, amely 13.850 pontot ért, mindössze 1 tizeddel csúszott le a dobogóról, és a negyedik helyen végzett. Mészáros Krisztofer lólengésen volt döntős, tiszta gyakorlatot adott elő, de az orsónál leesett a szerről, ennek ellenére 13.200 pontot kapott, és a bronzérem került nyakába.

Folytatás vasárnap a finálék második napjával.

Kovács Zsófia: Nagyon örülök, hogy mindkét szert sikerült megnyernem. Ugráson a második ugrásom új, az még kicsit instabil, de boldog vagyok, hogy az Eb előtt be tudtam mutatni versenyen, a dupla csavar a selejtezőben és most is jó volt. Felemáskorláton jó gyakit csináltam, a leugrásban még benne maradtak tizedek, a selejtezőben több, most kevesebb, úgyhogy a végére kell még rágyúrnom, hogy teljesen hibátlan legyen.

Draskóczy Imre, női szövetségi kapitány: Nagyon büszkék vagyunk, hiszen kétszer szólt a magyar Himnusz, felemelő érzés volt. És nemcsak ennek örülök, hanem annak is, hogy Kovács Zsófi felemáskorláton magas pontszámot ért el, amely az Európa-bajnokság szempontjából is nagyon bíztató. Székely Zója második helye is örömteli, az is előremutató. Mayer Gréti is előrelépett, összességében úgy látom, jó felkészülési állomás ez a verseny. A lányok teljesítették a feladatot, nemcsak érmeket hoztak, hanem jó, pontos gyakorlatokat mutattak be.