A Szigetszentmiklós csapata nyugodtan készülődhet erre az összecsapásra, legalábbis abból a szempontból, hogy NB II.-es tagságára sajnálatos módon keresztet vethet. Azaz elúszott a másodosztályban maradás reménye is. Jobb sorsra érdemes a klub, rendezettnek tűnő körülmények között játszhatta a hazai meccseit, amik vélhetően egyrészt a meggyengült büdzsé, másrészt a fiatal játékosok mentális állapota miatt nagyon gyenge mérleget eredményezett.

A rájátszás kilenc mérkőzéséből csak egyet nyert és egy másikat éppen Dunaújvárosban sikerült döntetlenre kihoznia. Akkor, május elején a játékosok is úgy érezték, hogy megcsillant a lehetőség arra, egy veretes hajrával kiharcolhatják a bennmaradásukat. Nem úgy történt.

Boldizsár Csabáék remélik, örömmel zárhatják a szezon Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Van-e izgulnivalója a Dunaújváros futsalcsapatának a záró meccs miatt? Föltétlenül, hiszen az a világ rendje, hogy az ellenfél mindig győzni akar. S, ha mindkettőnek az a szándéka, abból aztán már cifra lakodalom is kerekedhet. Vajon miért táltosodhatnának meg a hazaiak az osztálytól való búcsúzás estéjén? Természetesen a presztízs miatt. Abszolút nem mindegy, hogy meg tudják-e mutatni a sajátjaiknak és a világnak, hogy egy kis szerencsével többre is futhatta volna az erejükből.

Ám térjünk csak vissza az újvárosiakhoz. A hihetetlen hosszú ideje tartó szörnyű vesszőfutásuk kellemes és dicséretes fordulattal lassan véget ér. Ahogy telt az idő, lassan minden futsalhívő és szakmabeli fölkapta a fejét arra, hogy hét mérkőzés óta egyre stílusosabb és dinamikusabb játékkal, veretlenül szerepeltek. Az előzményeket tekintve ez egy roppant dicséretes dolognak mondható.

Már senki sem veheti el tőlük a biztos bennmaradást jelentő negyedik helyezést, és ha elég eredményesen szurkolnak a pécsieknek, akikkel egy hete szikrázó csatában döntetlennel zártak, akkor akár még a dobogó aljára is felléphetnének.