Szegeden a figyelem a kenu kettesek ötszáz méterét, az új olimpiai távot is övezte volna, hiszen a tavalyi világbajnoki ezüst­érmes Hajdu, Fekete páros a tokiói játékokon még ezer méteren szerepelt Adolf, Fejes kettőssel mérhette volna össze erejét. S nem beszélve a trónkövetelőkről, köztük a DKSE-s Slihoczki Ádám és Kollár Kristóf alkotta kettősről. Végül a „nagy találkozás” elmaradt, mert Hajduék nem tudtak kiállni. Így Adolfék nyertek Slihoczkiék előtt.

– Ezzel egy mínuszban vannak Hajduék, a két hét múlva esedékes válogatón nyerniük kell ahhoz, hogy aztán az elsőt megnyerő párossal szétlövéssel döntsenek. Hiába Jonatánékat tartják a szám egyik esélyesének, illetve eredményeik is őket igazolják, nem hiszem, hogy kivételeznének velük. Azért a szolnoki versenyig van még idő, addig szépen fel tudják magukat építeni, persze, ha egészségileg tökéletes állapotban lesznek. Amennyiben nyernek, akkor szerintem a szétlövést is behúzzák, mert ritka szokott lenni, ha valaki meggyőzően végez az élen, aztán rá pár napra meg nem. Azért nem vagyok nyugodt, de feszült sem a helyzet miatt, még nem ezen múlik a párizsi olimpiai kvóta, illetve ha rendesen fel tudnak készülni, akkor nem okozhat gondot nekik a győzelem, őket tartom a favoritnak. Ezt én így gondolom, aztán persze bármi lehet, de a tavalyi és idei formából kiindulva, okkal lehetünk optimisták – mondta Molnár Gergely.

Azt sajnálta, hogy Slihoczkiék nem tudtak nyerni Szegeden, mert akkor „házon belül” meccselnének a világbajnokságért, de a szakember várta, hogy Adolfék jól fognak menni fél kilométeren is. Szolnokon viszont még akár Slihoczkiék is beleszólhatnak a dolgokba, akik ötszáz és ezer méterre is tovább készülnek, utóbbiban ugye, ők nyerték az első válogatót. Így pedig jó esélyük van a felnőttek világbajnokságára, Európa-bajnokságra is kijutni, az U23-as korosztály mellett.

Szót ejtettünk még a többi éremszerzőről is, a kenus Kulcsár Dorina két, a kajakos Szellák Szabina egy bronz­érmet szerzett. – Mindketten nagyon kitettek magukért. Dorina korábban megnyerte a maraton Eb-válogatót, így ott is szerepelhet. Szabina nagyon szépen visszatért klubunk színeibe a tavalyi sérülése és leállása után. Már az is dicséretes, hogy ennyi számban elindult, ahol lehetett, rajthoz állt. Ehhez pedig nagyon jó állapotban kell lenni, hiszen volt, hogy a kétszáz méter előfutam után tíz perccel már ezer méteren szerepelt. A harmadik helyével pedig szinte biztos, hogy kijutott az U23-as Eb-re, ahol a kajak négyesben szerepelhet, ami hatalmas dolog. Kovács Áron is kiválóan teljesített azzal, hogy olimpiai számban, C-1 1000 méteren döntőbe tudott jutni az ifik között, ahol ötödik lett. Nekik ez tájékoztató volt, remélem, a válogató még jobban sikerül, a mentalitása és a hozzáállása kiváló, ezen nem múlik semmi. Összességében, ha Hajduékat leszámítom, nagyon jól kezdtük a szezont, remélem, ez megalapozza a további sikereinket – magyarázta.