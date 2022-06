Újabb játékos igazolását jelentette be pénteken este a Dunaújvárosi Kohász kézilabda-együttese: a 25 éves balátlövő, Horváth Petra érkezését. Mint a klub honlapja emlékeztet rá, a remek adottságokkal bíró kézilabdázó Győrben töltötte utánpótlás-évei nagyobbik részét, 2015-ben a Mosonmagyaróvárhoz szerződött, s itt mutatkozott be a felnőttek élvonalában is. A következő években hol az ETO, hol a Mosonmagyaróvár csapataiban szerepelt, majd 2017- ben Szombathelyre szerződött, ahol hamar alapemberévé vált az akkor még NB I/Bben játszó gárdának. A vasiak 2019-ben jutottak fel az élvonalba, ahová Petra is követte őket, első teljes NB I-es szezonjában 18 meccsen 38 gólt szerzett, amíg a 2020/21-es és a mostani szezonban is egyaránt 65 találatig jutott. A két csapat dunaújvárosi meccsén hat gólt dobott a DKKA-nak. A napokban a kapus Oguntoye Viktória, illetve a szerb jobbátlövő, Ana Tomkovic leigazolását jelentették be. Korábban pedig Arany Rebeka és Poczetnyik Luca érkezését Debrecenből, akik Borgyos Panna mellett kölcsönben folytatják a Kohásznál.