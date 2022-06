Az egyik változás az, hogy a felnőttegyüttes neve Dunaújváros PASE helyett a jövőben Dunaújváros Football Club lesz. Természetesen a csapat színe a hagyományokhoz hűen továbbra is piros fehér marad.

A másik változás a szakmai vezetésben történt. A csapat irányítását a tavaszi hajrában átvevő Dobos Barna már akkor jelezte, szerepvállalása csak a bajnokság végéig tart. Az új szezonra való felkészülést az újvárosi labdarúgók már Horváth Ferenc vezetésével kezdték meg, aki legutóbb a Budapest Honvéd együttesénél dolgozott. A szakembert arról kérdeztük, hogy miért éppen a dunaújvárosi klubot választotta.

Dunaújvárosban valamit lehet építeni, ezért is választotta a klubot Horváth Ferenc Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

– Dobos Barnával arról beszéltünk, hogy szeretnénk egy jó csapatot csinálni, amely komolyabb célokért küzd. Szeretnénk szép lassan lépkedni, hiszen a stadion építése is lassan befejeződik. Hogy ez mennyi időt vesz majd igénybe, azt nem tudhatjuk, hiszen az sok mindennek a függvénye. A magam részéről most egy ilyen klubot kerestem, erre van szükségem. Egy kicsit elég volt abból, hogy örökké harcoljak a vezetőkkel, hogy örökké meg kell felelni a szurkolóknak. Elég volt abból, hogy olyan játékosokkal dolgozzak, akiknek a pénz az istene. Egy kicsit őszintébb dologra vágytam, ami sokkal inkább maga a futball, mint ami az utóbbi időben már körülveszi ezt az egészet. Ezért választottam egy ilyen klubot – nyilatkozta Horváth Ferenc, miután bemutatták.

A másik ok pedig az, hogy projektet keresett. Volt lehetősége NB II-be is menni, de ebben többet látott. Dunaújvárosban valamit lehet építeni, el lehet kezdeni, hogy ha a Jóisten megadja, akkor a feltételek is meglesznek hozzá. A csapat utolsó hazai mérkőzésén már itt volt, és az előtte lévőkből is visszanézett párat. Van jó néhány játékos, akivel már dolgozott, így nagyjából képben van. De, természetesen ismerkedni kell ezzel az osztállyal. A stáb összetételével kapcsolatban vannak elképzelései, de még nagyon képlékeny az egész. A játékoskeretben szükséges az erősítés, ha tényleg szeretnének komoly célokért küzdeni.



– Azt gondolom, van sok jó játékos, akiket meg kell tartani, de még vannak nyitott kérdések. Mindenesetre ezen a téren is a legjobbat akarjuk kihozni. A körülmények megfelelőek, mind az edzőpályák, mind a létesítmény szempontjából. Amennyiben át tudunk majd költözni az új épületbe, ez még jobb lesz. Minden adott, bár eddig elég kevesen voltunk, de most már lassan jönnek vissza a játékosok. Pénteken lesz egy elég komoly mérkőzésünk a MOL Fehérvár ellen, amire remélem, össze tudunk valamit rakni. Mivel csatár voltam, előtérbe helyezem a támadójátékot. Az eddigi csapataimra is ez volt a jellemző, de természetesen a keret végső összetétele is befolyásolhatja játékunkat. Szeretnénk minél jobb eredményt elérni a bajnokságban, de a végső célkitűzést csak később határozzuk meg – tette hozzá.



Horváth Ferenc 286 NB I-es mérkőzésen (Videoton FC, FTC, Újpest, Diósgyőr, Paks) 115 gólt szerzett. A magyar válogatottban 32 találkozón 11 alkalommal talált be. Külföldi profi klubjai: KRC Genk (belga), Energie Cottbus (német), Maccabi Tel-Aviv (izraeli), UD Almería (spanyol), GD Estoril-Praia (portugál), Livingston FC (skót), FC Baniyas (EAK).

Edzői állomáshelyei: FTC utánpótlás, Vecsés (NB II), Szigetszentmiklós (NB II), Kecskeméti TE (NB I), Paks (NB I), Győri ETO FC (NB I), Szigetszentmiklós (NB II), Videoton FC (NB I), Diósgyőr (NB I), Balmazújváros (NB I), Szombathelyi Haladás (NB I), Budapest Honvéd (NB I).