A női csapatból heten távoztak, közülük ketten – a holland Maud Koopman és a külföldre igazoló Vályi Vanda – folytatják máshol a pályafutásukat. Csehó-Kovácsné Kasó Orsolya és Tóth-Csabai Dóra visszavonult (utóbbi a Fradiban lesz edző), Kövesdi Vivien anyai örömök elé néz, Regős Maja és Valentin Kamilla később dönt pályafutása további alakulásáról, írja a nemzetisport.hu. Érkezett két olimpiai bronzérmes pólós, a Dunaújvárosból eddig kirobbanthatatlan Gurisatti Gréta és a BVSC-ben kilenc évet játszó Leimeter Dóra, utóbbi ráadásul nem is egyedül jött, hiszen Farkas Tamara is vele tartott. Mindhárom játékos tagja Bíró Attila hazai rendezésű világbajnokságra készülő keretének. Az érkezők sorát a fiatal kapus, Gresó Luca zárja – egyelőre, ugyanis még egy légiós érkezése is várható.

Az edzők természetesen maradtak, a férfiakat továbbra is Varga Zsolt, a nőket pedig Gerendás György irányítja. A hátország ugyanakkor jelentősen megerősödött, hiszen Petrovics Mátyás új impulzusokat keresve tizenkét év után elhagyta a BVSC-t, és a zöld-fehérek női utánpótlásában dolgozik a következő idénytől.

Az elvárásokról Nyíri Zoltán elmondta, a női csapatnak reális esélye van a bajnokságban és a Magyar Kupában is a döntőbe jutásra, és ez is a célkitűzés. A nemzetközi porondon annyi az elvárás, hogy az együttes hozzon ki magából mindent, és majd kiderül, hogy ez mire elég. A férficsapat célja mindkét fronton a címvédés, de először is a gárda jusson döntőbe a hazai sorozatokban, és legyen ott a Bajnokok Ligája nyolcas döntőjében. Madaras Norbert hozzátette, fontos a nevelőmunka folytatása, valamint, hogy minél több fiatal legyen ott a válogatottban a következő években is.

Nem várt sokáig a kerethirdetéssel az FTC-Telekom, a férfi vízilabda Bajnokok Ligája nyolcas döntője után négy nappal minden változást bejelentettek a zöld-fehérek (aki esetleg nem emlékezne: a Ferencváros bronzéremmel tért haza Belgrádból).

Néhány gondolat erejéig az előző idényre tértek vissza a sajtótájékoztató résztvevői, abban pedig Nyíri Zoltán, az FTC ügyvezető alelnöke és Madaras Norbert szakosztályelnök is egyetértett, hogy a bajnok és kupagyőztes, BL-bronzérmes férficsapat egyértelműen elérte a célját. Madaras arra is kitért, hogy más utat járnak, mint például az egy idény alatt összevásárolt, BL-döntős Novi Beograd, vagyis nem kizárólag kész játékosokat igazolnak, hanem nevelnek is – külön hangsúlyozta, hogy nemcsak maguknak, hanem a magyar vízilabdának is.

Varga Zsolt, a férficsapat vezetőedzője arról beszélt, hogy elkötelezte magát a fiatalok beépítése mellett, és az volt a célja, hogy a csapat az idény végére működjön – nagy boldogságot jelentett, hogy már az idény közben is sokszor működött. A női együttest irányító Gerendás György az elhalasztott esély idényének nevezte a legutóbbit, hiszen a csapata nem jutott a döntőbe, pedig nagyon közel állt hozzá, ugyanakkor hozzátette, hogy rengeteget fejlődött az együttese.

És akkor jöjjenek az igazolások!

Amint arról beszámoltunk, Vámos Márton öt év után távozik a Ferencvárosból, információnk szerint a görög Olympiakoszhoz szerződik. Vámos helyére Vadovics Viktor jött a Vasasból, további erősítést jelent Nagy Ádám a Szolnokból, és ezúttal négy légiósa lesz a csapatnak, érkezett ugyanis a görögök olimpiai ezüstérmese, Sztilianosz Argiropulosz a Jug Dubrovnikból. A négy külföldi közül a bajnokságban csak hárman lehetnek a meccskeretben, a Bajnokok Ligájában azonban mind a négyen játszhatnak egyszerre. Három válogatott játékossal erősített tehát a Fradi, Nagy Ádám és a hatalmas fogásnak tűnő Argiropulosz ráadásul több poszton is bevethető, így a szakmai stáb variációs lehetőségei is bővültek. Visszatért továbbá kölcsönből a fiatal tehetség, Varga Bence, ezzel egyidőben kölcsönbe távozik Nyíri Balázs, értesüléseink szerint a következő idényben a Honvédban játszik majd.