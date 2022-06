Korábban elkötelezett szurkolója voltam. Mostantól, hogy láttam a hozzáállását ezekhez a sportolókhoz és az őket segítőkhöz, a föltétlen híve lettem.

-Bárhová örömmel elmegyek, ahová csak hívnak, főleg amióta a Magyar Torna Szövetség sportigazgatójaként dolgozok. Nemcsak torna, hanem mindenféle sporteseményre is. Ez a mai egy különleges élmény volt a számomra. Nem feltétlenül a szintet és a minőséget, hanem a befektetett munkát kell nézni, amikkel járnak ezek az események. Sőt itt a speciális tornászok körében valószínűleg még nagyobb unkát kellett elvégezniük ez edzőikkel együtt, hogy eljuthassanak idáig.

Külön köszönet mindenkinek, aki az eddigi eredményeket szerezte, létrehozta a mai eseményt, vagy ugyanezt teszi a jövőbeni versenyekkel. Hatalmas munka van benne és ezt tényleg napi szinten kell csinálni!

Az nem biztos, hogy a versenyzőknek, de az edzőknek a szülőknek és a kísérőknek föltétlenül.

-Nagyon bízom benne. A személyem sokszor segít és pozitív irányba viszi a dolgokat. Bár a többi másutt felkeresett esemény miatt nem úgy öltöztem, de ide elvegyülni jöttem, mert tényleg örülök, hogy itt lehetek közöttük.

Hitet adott a további munkához

-Attól függetlenül, hogy már egy éve befejeztem a pályafutásomat, örökké tornász és versenyző leszek. Nekem ez a legfontosabb része az életemnek. Harminckét évig a tornateremben voltam, most pedig egy irodába kerültem. Ezzel együtt nagyon sokat vagyok a válogatottal és követem az ő pályafutásukat, és próbálok nekik segíteni. A vidéki edzőtáborokban is felkeresem őket. Ezért aztán megpróbálok ugyanúgy elmélyülni a napi szintű edzésprogramokban, mint az aktív korszakomban.

Ránézésre akár azonnal indulhatna egy újabb versenyen!

-Az sajnos már kizárt, mert ugyan vannak nálunk Old Boy’s versenyek, de én a vállam miatt hagytam abba a versenyzői pályámat. Szerencsére most már a polgári életben nem fáj, de ha újból nekiugranék valamelyik szernek, akkor kiújulna és nagy árat fizetnék érte. Éppen ezért azt a szakaszt lezártam.

„Fáraztó és időigényes” a sport. Mégis, miért jó az nekünk?

-Szerintem a mai világban kivéve, amikor beül egy számítógép mögé, szinte mindenféle tevékenységet fárasztónak érezhetünk. A sport viszont kisgyermek korunktól olyan életvitelt és közösséget ad nekünk, amiért érdemes csinálnunk. Nem kell föltétlenül olimpiai bajnoknak lennünk! Viszont a tornával, vagy bármelyik másik sportággal, meg kell ismerkednie a gyermekeknek. Ettől javul a mozgáskoordinációja, és lesz egészségesebb.

Persze az élsport nem mindig egészséges. De, az a kisgyerek, aki a sportot és valamilyen mozgáskultúrát választ, és napi szinten gyakorolja, sokkal erősebb immunrendszerrel rendelkezik, mint aki elfordul tőle.

Egy pillanat alatt megtalálta a hangot a Mozdulj Diák DSE sportolóival

Ki válassza a tornát?

-Én azt mondom mindenki, aztán majd a torna eldönti, hogy ki az, aki megmaradhat mellette. Engem is ő választott ki magának. Én nem akartam ezt csinálni, de egy tornaedző apukája négy és fél éves koromban fölfedezett, aztán levittek a Központi Sportiskolába.

Tehát mindenki jöjjön tornászni, aki szeretne vagy affinitást érez az irányába. Mivel itt kisgyermekekről van szó, ezért inkább a szülőkhöz szeretnék szólni. Az ő esetükben az ő hátterük, (és itt nem az anyagiakról szólok, hanem az erkölcsi és segítő részekről) a legfontosabb a fejlődésükhöz.

Személyes élmények nyomán

-Az elején én is sírva jöttem és távoztam is az edzésekről, de a szüleim hoztak–vittek, bíztak az edzőben. A folytatást pedig a legtöbben ismerik velem kapcsolatosan. Utólag is nagyon örülök, hogy egy minimálisan erőltették ezt a dolgot.

Azt is garantálom, hogy egy kisgyereknek érdemes a tornával kezdeni. Ők egy olyan fejlődésen mennek keresztül néhány hónapon belül, ami után bármelyik másik sportágban is megállják a helyüket.

És, ha a torna nem választja a kisembert?

-Akkor sem kell sírni, hiszen nagyon sok csodálatos sportág van, ahol egy kis tornász segítséggel nagyon szép élmények és eredmények érhetőek el. A sport egy csodálatos összetartó ereje a társadalomnak. London után kezdtem a legjobban érezni azt, hogy mi is a szurkolók szeretete. Nem csak gratulálni jönnek, hanem köszönik az élményt, amit kaptak – a mai napig.