A selejtezőkkel kezdetét vette a Horvátországban rendezett viadal, ahol négy-négy magyar női és férfi tornász szerepel. Az utazó keretben a hölgyeknél Bácskay Csenge, Makai Lilla, Szujó Hanna és Székely Zója kapott helyet. Az első napon ugráson és felemáskorláton mutatták be gyakorlataikat a hölgyek. Előbbi szeren a Világkupa-szériagyőztes Bácskay Csenge 13.083 ponttal a negyedik helyen került a fináléba, míg Szujó Hanna 12.166 ponttal fejezte be a versenyt. Felemáskorláton az Eb-ezüstérmes Székely Zója ismét bizonyított: 13.600 ponttal elsőként jutott a döntőbe. Az első Világkupáján szereplő Makai Lilla 11.200 pontot kapott gyakorlatára.

A férfiaknál Balázs Krisztián, Dobrovitz Ádám, Mészáros Krisztofer és Tomcsányi Benedek indult. Talajon két győri tornász, Tomcsányi Benedek (13.800) és Mészáros Krisztofer (14.000) mutatta be gyakorlatát, ráadásul mindketten ott vannak a legjobbak között, hatodik és második helyen. Lólengésen Mészáros Krisztofer (13.750) és Balázs Krisztián (11.300) szerepelt, és ahogy talajon, úgy lólengésen is Mészáros jutott fináléba, méghozzá negyedikként. A férfiak utolsó szere a korlát volt, ahol ugyanaz a két sportoló indult, mint lólengésen. Az eredmény is hasonló lett, ugyanis Mészáros 14.250 ponttal hatodikként döntős lett, míg Balázs Krisztián gyakorlatát 13.750-re értékelték a bírók.

A selejtezők pénteken folytatódnak. Draskóczy Imre, női szövetségi kapitány: Két finálét szereztünk az első selejtezőnapon, úgyhogy örülök. Az a furcsa helyzet állt elő a sorsolásban, hogy egyszerre szerepeltek ugráson és felemáskorláton a magyar versenyzők, ráadásul egymás után. Szujó Hanna kezdett, mindkét ugrását jól bemutatta, de ezek nem magas értékű ugrások, így tőle nem is vártunk döntőt. Következett Bácskay Csenge, akivel eredetileg egy kisebb ugrásban állapodtunk meg, de nagyon erős mezőny jött össze itt Eszéken, erősebb, mint a korábbi kvalifikációs Világkupákon, ezért úgy döntöttünk, hogy a két nehéz ugrását mutatja be a selejtezőben. Ez jól is sikerült, és negyedik helyen döntős, meg is dicsértem utána. Felemáskorláton Makai Lilla kezdett, sajnos, volt egy nagyobb rontása, le is esett. Székely Zója elég szép gyakorlatot mutatott be, kisebb hibák ugyan voltak, de vezeti a mezőnyt. Bíztató teljesítményt nyújtott, mondtam is, le a kalappal, így kell majd a döntőben is szerepelnie. Szűcs Róbert, férfi vezetőedző: Hárman tornáztak most, három szeren, ráadásul nem az olimpiai sorrendben mentek a szerek. Talajon mindkét tornász fináléba jutott. Lólengésen Balázs Krisztiánnak megcsúszott a keze az egyik elemnél, emiatt nem volt tökéletes a gyakorlata, neki sajnos nem sikerült döntőbe kerülnie. Korláton zártunk, itt Krisztián jó gyakit csinált, de a leugrásnál ellépett két nagyobbat, emiatt nem jött össze a finálé. Összességében jól tornáztak a srácok, apróbb hibák még voltak, de lassan összeáll az egész. Ami a verseny érdekessége volt, hogy talajon Mészáros Krisztofernek két gyakorlatot kellett csinálnia, ugyanis folyamatosan feljött a talaj a gyakorlat közben, sőt egyszer szét is nyílt, Krisztofer pedig belenyúlt, így elrontotta a sort. Emiatt természetesen óvást nyújtottunk be, amit el is fogadtak, így a verseny végén új gyakorlatával már bekerült a döntőbe.